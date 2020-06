UNAM presenta lineamientos para el regreso a clases presenciales

La Universidad Nacional Autónoma de México presentó sus lineamientos para el regreso a clases presenciales; los visitantes a las instalaciones universitarias tendrán, por ejemplo, que utilizar cubrebocas de manera obligatoria; mantener sana distancia de cuando menos 1.8 metros; utilizar filtros de seguridad sanitaria; y quedarse en casa al presentar síntomas de enfermedad respiratoria o Covid-19.

Deberán seguir 15 medidas de prevención para prevenir el contagio de Coronavirus 2019. Por ejemplo: quedarse en casa si se presentan síntomas de enfermedad respiratoria o Covid-19; evitar el contacto físico; mantener una distancia de al menos 1.8 metros con las demás personas; usar cubrebocas; lavarse las manos frecuentemente; no tocarse la cara; evitar tocar barandales, puertas, muros, botones; y practicar la etiqueta respiratoria.

Se utilizarán filtros de seguridad sanitaria; se debe evitar la presencia de acompañantes, y el uso de joyería y corbatas. Se pide no compartir materiales, instrumentos y cualquier objeto de uso individual; y evitar el uso de elevadores.

Además se determinarán los aforos para cada entidad o dependencia, así como instalar barreras o la distancia mínima de seguridad, y se utilizarán señalizaciones que aseguren esta distancia.

Cada una deberá determinar el aforo seguro para aulas, salones de seminario, auditorios, laboratorios, bibliotecas, clínicas, espacios de servicios a la comunidad; pero entre las pautas generales está reducir su aforo a un máximo del cincuenta por ciento de su capacidad o asignar 3 metros cuadrados por persona, buscando siempre preservar distancias seguras.

"Se establecerán roles para la asistencia de los estudiantes a actividades presenciales. Para ello, y con base en los aforos establecidos, la lista de integrantes a cada grupo se partirá, asignando la asistencia alternada para los estudiantes según la partición adoptada.

"De ser posible, y para favorecer la organización, se procurará que la división se haga por el mismo orden alfabético", señala el documento publicado en la gaceta universitaria.

"De acuerdo a lo anterior, se programarán todas las actividades docentes para que los estudiantes puedan tener semanas presenciales y semanas virtuales".

En las Escuelas y Facultades y se espere la llegada de cantidades significativas de estudiantes se deben evitar aglomeraciones. Por eso se instalarán varios filtros de seguridad sanitaria en puntos que permitan garantizar que todas las personas pasen por un filtro, por ejemplo, a pie de escaleras.

A los estudiantes se les pide no participar en actividades académicas o fiestas si presentan síntomas de Covid-19, en caso de enfermar reportar a sus autoridades educativas; utilizar los filtros de seguridad; y portar sus credenciales de estudiantes.

También, evitar compartir con otras personas dispositivos y utensilios de uso personal: teléfono celular, utensilios de cocina, equipo de protección personal, papelería.

Las entidades y dependencias deberán establecer un programa de limpieza y mantenimiento en los lugares de trabajo, espacios de estudio y áreas comunes; se tendrá que llevar a cabo antes de iniciar actividades, durante y al término de las mismas; abarca limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común en oficinas, salones, sanitarios, sitios cerrados, transportes, elevadores, escaleras, centros de reunión.

Los sanitarios y lavamanos deberán estar siempre limpios y contar con agua potable, jabón y toallas de papel desechable; se colocarán bolsas de plástico adecuadamente identificadas exclusivas para desechos, tales como cubrebocas, guantes o el papel utilizado en estornudos.