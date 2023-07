UNAM propone ampliar red de instrumentación para detectar sismos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 17 (EL UNIVERSAL).- No todos los sismos son perceptibles, ello depende de su magnitud, la zona del epicentro y las ondas sísmicas. Sin embargo, existe una posibilidad de mejorar su detección tal como lo informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mediante un boletín de prensa, Luis Quintanar Robles, investigador del Instituto de Geofísica (IGEF) de la UNAM, explicó que es necesario continuar instrumentando la capital en las zonas que tienen escasez de equipos para poder tener más información de los sismos que ocurren.

De acuerdo con el experto, la Red Sísmica de la CDMX cuenta con más de 200 equipos de monitoreo y la mayoría se concentra en el área blanda de la capital, es decir, donde están los grandes edificios que pueden sufrir daños.

Pero la parte sur, que contempla Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan, está menos instrumentada, lo que dificulta obtener datos sobre los movimientos telúricos.

¿Por qué se producen los sismos en la CDMX?

Quintanar Robles explicó que la sismicidad en la capital del país no tiene que ver con la actividad tectónica que ocurre en la costa del Pacífico.

En la CDMX, los movimientos se generan por la activación de fallamientos preexistentes, la interacción del suelo que antes era parte del Lago de Texcoco, así como los cerros y volcanes que lo rodean.

"Los sismos en la Ciudad de México ocurren desde que el Valle de México existe, que la gente no los sintiera puede deberse a condiciones más obvias como menor cantidad de población", señaló el investigador.

En ese sentido, explicó: "Los movimientos telúricos de más alta magnitud registrados por la Red Sísmica del Valle de México son los que ocurren en la zona limítrofe de Milpa Alta, con el municipio de Juchitepec, en el Estado de México, y presentan magnitudes del orden de 3.5. De estos se habla poco debido a que la zona tiene menor densidad".

¿Cómo funciona la Red Sísmica de la CDMX?

Luis Quintanar Robles detalló que actualmente la Red Sísmica de la CDMX cuenta con 250 estaciones, las cuales permiten tener localizaciones en tiempo real, aceleraciones o intensidades de los sismos que se registran. Aunque no toda la ciudad está monitoreada.

Por lo anterior, destacó la importancia de ampliar la red de instrumentación para la detección de movimientos telúricos.

"Los sismos registrados (en la CDMX) no tienen magnitudes más allá de 3, es decir, son relativamente bajas, por lo que más que preocuparnos debemos ocuparnos del estado de los edificios que habitamos", explicó.

El especialista refirió que hay otras medidas que se pueden tomar ante el incremento de sismos en la capital, entre las que se encuentran: verificar las condiciones de los inmuebles, que no aparezcan grietas o reforzar las construcciones.