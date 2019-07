UNAM publicará resultados para universidad a distancia este viernes

A partir de este viernes, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dará a conocer los resultados del examen de admisión de su concurso de ingreso para el Sistema Escolarizado y el de Universidad Abierta y a Distancia de junio de 2019.

La UNAM advirtió que si bien cuenta con la infraestructura suficiente para satisfacer los requerimientos de los aspirantes en la consulta de los resultados del examen, ante la demanda que se registra durante las primeras horas de su publicación, el sistema eventualmente se satura. Se esperan 500 mil consultas entre las 10:00 y las 16:00 horas.

El sistema se abre en la página www.escolar.unam.mx a partir de este viernes.

"No trates de ingresar antes porque no encontrarás información alguna y, además, se empieza a saturar el sistema antes de que inicie el proceso".

La institución señaló que cuenta con la infraestructura "suficiente" para satisfacer los requerimientos de los aspirantes en la consulta de los resultados del examen, pero reconoció que ante la demanda de jóvenes que buscan conocer sus resultados, el sistema se satura.

Entre las recomendaciones que hace la institución es que los aspirantes no hagan redes de apoyo con sus familiares para consultar los resultados, que no traten de ingresar antes de la hora para evitar saturar el sistema, y no entrar a la página de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) a través de buscadores como Google, sino escribir directamente la dirección www.escolar.unam.mx en la barra de tareas.

La UNAM recomienda a los aspirantes que no crean en el mito de que si ingresan en las primeras horas para revisar sus resultados del concurso existe la posibilidad de que sean aprobado: "Esto es falso. Evidentemente, el resultado es el mismo a cualquier hora", señala.

Además, les pide no caer en "falsas promesas" de ingreso, puesto que la única manera de obtener un lugar en la UNAM es por medio del examen de selección.

Pide a los jóvenes que para evitar saturar el sistema no intenten ingresar antes de la fecha estipulada para la consulta de resultados y que tampoco lo hagan en las primeras horas del día puesto que es cuando más consultas se hacen.

También se pide a los jóvenes que no organicen "redes de ayuda" esto es que no le pidan a sus familiares o amigos que realicen la consulta de los resultados al mismo tiempo puesto que "la cantidad de aspirantes es muy grande, pero si le agregas a todos los demás, seguro que el sistema se saturará".

"Si cuando entras a la página se encuentra saturada en alguno de sus pasos, no le des clic repetidamente: cada vez que lo haces el sistema se reinicia como si fuera una nueva consulta y se satura aún más. Si eso te sucede a pesar de que realices la consulta en los días posteriores, no le des clic, cierra todo, y en unas horas inténtalo de nuevo", recomienda la institución.