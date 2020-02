UNAM recibe pliego petitorio de estudiantes de la Prepa 9

Luego de que la abogada General de la UNAM, Mónica González Contró, recibió directamente el pliego petitorio de las estudiantes de la Preparatoria 9, jóvenes encapuchados continuaron lanzando bombas Molotov al edificio de la Torre de Rectoría. Se acordó un diálogo: las condiciones del mismo, las pondrán los estudiantes en paro.

González Contró se había acercado a la mitad de la explanada de la Rectoría para recibir el pliego petitorio de las alumnas, quienes la tarde de este martes marcharon desde Parque La Bombilla para demandar respuesta a sus exigencias.

La funcionaria no se acercó al contingente al señalar que no se sentía segura, luego de que los estudiantes que se manifestaban tronaron cohetes y comenzaron a arrojar bombas Molotov, así como intentaron romper los cristales del mezzanine de la Torre con mazos, martillos y palas.

"Queremos buscar soluciones conjuntas, queremos platicar con ustedes, entendemos la problemática de lo que está pasando y daremos respuesta puntual", les dijo González Contró a las estudiantes.

"Quiero agradecerles que se hayan acercado. Es un acto de valor y de tender puentes porque solo juntas vamos a poder solucionar esto. Sabemos que no ha sido suficiente lo que se ha hecho".

Las alumnas demandaron que no participe en las mesas de diálogo el abogado, Héctor Lecuona, al señalar que tiene vínculos con grupos porriles; y que cesen las acciones de acoso en contra de los estudiantes que se encuentran en paro, al señalar que Vigilancia UNAM y la Secretaría de Seguridad Ciudadana se ponen todos los días frente a las prepas tomadas tomando fotografías de los estudiantes que salen y entran.

Se prometió revisar que no haya conductas anómalas.

"Lunes y miércoles tuvimos ataques por parte de los porros. Que hagan un llamado a la SSC y a las autoridades locales que detengan el hostigamiento a los estudiantes, que están en su legítimo derecho de protestar".

Tras recibir el pliego, la funcionaria se comprometió a entregar una respuesta hoy mismo. En un primer momento se pensó que el diálogo se había suspendido luego de que un joven confrontó a la comisión de autoridades universitarias que se habían acercado, y sus compañeros comenzaron a aventar y tronar cohetones.

Cuando González Contró llegaba al estacionamiento, un grupo de alumnas que se mantienen en paro en la prepa 9 corrió a alcanzarla para entregarle directamente el pliego petitorio. La funcionaria reconoció el acercamiento de las estudiantes quienes la escucharon y aceptaron participar en un diálogo.

González Contró dijo que desde el inicio de los paros en octubre pasado, se han recibido 17 denuncias en contra de profesores y trabajadores que presuntamente han agredido sexualmente a estudiantes. Hasta el momento no hay sentencias ni sanciones en contra de dichos profesores pero ya fueron separados de los planteles, de manera preventiva 9 agresores.

"Durante este tiempo que han mantenido los paros, se han instalado mesas de la Unidad de Atención a Denuncias y en el momento que fueron formuladas las quejas formales, que es lo que requerimos para iniciar el procedimiento legal, se han iniciado procedimientos contra las personas señaladas como agresoras. Se tomaron medidas urgentes de protección, sobretodo en los casos donde se señaló a personal académico".

Hay 10 escuelas en paro: Prepa 3 y 9, Filosofía y Ciencias Políticas en paro indefinido; por 72 horas Prepas 8, 6 y 5, (72 horas), CCH Azcapotzalco y Naucalpan; al igual que facultades de Artes y Diseño y Arquitectura.

Mientras se llevaba a cabo el diálogo con la abogada General, un grupo de jóvenes persiguió a representantes de los medios de comunicación, los golpearon con palos y tubos, y lanzaron pintura en aerosol a los camarógrafos.

Durante la manifestación frente a la Torre de Rectoría, y al grito de "¡Cachún, cachún, Ra, Ra!", los alumnos paristas hicieron un llamado a la huelga generalizada dentro de la institución para demandar el cumplimiento de todas sus existencias.