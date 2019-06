UNAM refuerza medidas de seguridad en planteles

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que se reforzaron las medidas para mejorar la seguridad de la comunidad universitaria.

En sesión ordinaria del Consejo Universitario, Enrique Graue Wiechers, rector de la máxima casa de estudios, pidió a la Comisión Especial de Seguridad de esa institución analizar acciones adicionales para mejorar la seguridad.

En el caso del disparo que recibió la joven Aideé estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Oriente que terminó con su vida, Graue Wiechers reiteró que se trató de una bala perdida; comentó que aún no se cuenta con el peritaje completo por parte de la procuraduría capitalina.

"Con Aideé lo único que tenemos cierto hasta el momento es que fue una bala perdida, la comisión trabaja con expertos de la Universidad, (que) han planteado las posibilidades de dónde pudo haber llegado el disparo; aún no tenemos por parte de la Procuraduría el peritaje completo para poder presentárselos a ustedes, lo único que tenemos cierto, por supuesto, es que no era una bala dirigida a ella", afirmó.

Ante el máximo órgano de gobierno la Comisión Especial de Seguridad presentó su informe en el que señaló que el 100% de las entidades académicas de la Universidad, ubicadas en la Ciudad de México y del Estado de México, están integradas al programa Sendero Seguro, que abarca medidas como la instalación de botones de emergencia y el reordenamiento de los comercios, a fin de brindar mayor seguridad a la comunidad universitaria.