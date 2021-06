Unesco alerta sobre reservas El Pinacate y de la mariposa monarca

La Reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar es afectada por la construcción del muro fronterizo, y la Reserva de la Biosfera de la mariposa monarca por la tala ilegal e invasión agrícola. La situación de ambos sitios que están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial será discutida en la próxima convención del Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que tendrá lugar en China del 16 al 31 de julio.

La Unesco dio a conocer una serie de informes sobre el estado de conservación de sitios ubicados en diferentes partes del mundo y que están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Un par de esos lugares emblemáticos se encuentran en México.

Uno de ellos es El Pinacate y Gran Desierto de Altar que se ubica en Sonora y colinda con Estados Unidos. Fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial en 2013 y tiene una superficie de 714 mil 566 hectáreas.

Ese sitio se caracteriza por contar con la mayor concentración de cráteres tipo "maar" en el mundo, "además su escudo volcánico cuenta con más de 500 conos cineríticos, flujos de lava, lechos de arroyos, abanicos aluviales y macizos montañosos de basalto, toba y granito".

Además, el Gran Desierto de Altar es "el campo activo de dunas más grande de Norte América donde se forman las inusuales dunas estrella que solo existen en unas cuantas localidades del mundo".

Al momento de su inscripción, dijo la Unesco, se identificaron factores como impactos por el turismo, presencia de visitantes y recreación; presencia de especies terrestres invasoras, así como infraestructura terrestre y preocupaciones ambientales.

Sin embargo, actualmente, el sitio enfrenta otras problemáticas. De hecho, la Unesco en su documento señaló que el 4 de octubre de 2019 y el 2 de marzo de 2020 se comunicó con México y Estados Unidos para solicitar información sobre la construcción del muro fronterizo entre ambos países, así como los impactos potenciales que tendría en el valor del sitio.

Para el 15 de agosto, Estados Unidos le confirmó a la Unesco que la construcción del muro se realizaba en zonas de Estados Unidos y que también se hacían discusiones para comprender y mitigar, cuando sea posible, cualquier impacto ambiental potencial.

El 10 de abril la Unesco notificó a México su preocupación por esa construcción. Este país presentó un informe en el que confirmó la construcción del muro y que "inevitablemente" habría en la biodiversidad y el valor del sitio, esto por "la pérdida de conectividad ecológica, degradación y fragmentación del hábitat, acceso reducido a recursos, aislamiento y fragmentación de poblaciones, entre otros aspectos".

La Unesco, en su documento publicado ayer lunes, indicó: "Los impactos negativos del muro fronterizo sobre la biodiversidad y la conservación de la propiedad son de suma preocupación" y que es de "particular preocupación" que no se haya presentado ninguna evaluación de impacto ambiental. Por ello, instó a Estados Unidos a detener cualquier obra adicional en el muro fronterizo.

Ilegalidad afecta Reserva de la mariposa monarca

El segundo caso es el de la Reserva de la Biosfera de la mariposa monarca, un área de 56 mil 259 hectáreas a la que cada otoño millones "o quizá un billón de mariposas monarcas" llegan procedentes de extensas áreas de América del Norte.

La zona fue inscrita en 2008 y se le ha señalado como un espacio con actividades ilegales, como la tala; así como invasión agrícola, incendios forestales, disminución de la población de la mariposa monarca, impacto del turismo y actividades mineras.

La Unesco presentó un reporte sobre su estado de conservación el 9 de febrero pasado y en el documento publicado este lunes reportó algunos avances. Por ejemplo, para mitigar el impacto de la tala ilegal se implementaron medidas de vigilancia, aunque estas disminuyeron debido a la pandemia de Covid-19.

Además, reportó que la cantidad de áreas forestales degradadas se han cuadriplicado de 0.43 hectáreas a 13.36 hectáreas, "la tala ilegal es la principal razón". Aunque detalló que aún no se cuenta con información actualizada sobre el proyecto minero propuesto para realizarse en la denominada "zona de amortiguamiento".

"La muerte de varios conservacionistas locales, supuestamente vinculados al trabajo para proteger la propiedad y combatir la tala ilegal. Teniendo en cuenta que la vigilancia de la tala ilegal se ha reducido aún más debido a las limitaciones impuestas por la pandemia de Covid-19, se recomienda que se inste al Estado (mexicano) a tomar las medidas urgentes para aumentar significativamente las medidas de vigilancia lo antes posible a fin de detener la tala ilegal en la propiedad", dijo la Unesco.

Agregó que son más preocupantes las amenazas emergentes, como la expansión de las plantaciones comerciales de aguacate en las cercanías, incluso dentro de algunas áreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera de la mariposa monarca.

La Unesco dio a conocer sus recomendaciones a un mes de la próxima sesión de su Comité de Patrimonio Mundial, que se llevará a cabo en Fuzhou, China, del 16 al 31 de julio.