"Uniforme neutro" divide opiniones entre ciudadanos (VIDEO)

Este lunes, 03 de junio, la Ciudad de México recibió una noticia que dividió las opiniones entre capitalinos: el uniforme neutro. Para unos, el tema es algo "absurdo", mientras que otros vieron en él un gran paso a la igualdad y equidad de género en la comunidad estudiantil.



La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en compañía del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, presentó esta iniciativa, mediante la cual niñas y niños pueden usar falda o pantalón, así lo deseen, de manera indistinta, sin atribuir a cada prenda un género en específico.



Ante dicha medida, las opiniones brotaron. Por ello, EL GRÁFICO salió a las calles y preguntó a los transeúntes su opinión sobre dicha propuesta:



"Es una estupidez, una pen%e#da lo que propone esa señora (Claudia Sheinbaum). No sabe lo que está haciendo, es más bullying para los niños", comentó un hombre llamado Francisco Cruz, quien señaló que la jefa de Gobierno debería dejar estos temas y centrarse "en la inseguridad que hay en las escuelas, mayor control en las drogas y que vean por los muchachos".



Otro ciudadano, de nombre Uriel, señaló: "No, no creo, si yo me siento cómodo con un short ¿por qué una persona no se puede sentir cómodo con una falda, siendo hombre? Cada quien tiene su estilo, su forma de vestir y es respetable, si no es parte de una sociedad que discrimina o ve mal todo".



En tanto, una mujer llamada Sandra señaló que "es el momento que la sociedad tiene para demostrar si realmente estamos a tiempo de tener este tipo de libertades. Es una decisión que estará en la responsabilidad de los padres, se verá si en casa están los valores adecuados de tolerancia y respeto".



Sin embargo, otras capitalinas señalaron que "está mal" que los hombres usen falda, incluso espetaron que el uso de esta prenda en ellos es algo "raro". "En la mujer es normal que use falda o pantalón, pero en los hombres es raro", comentó Lizbeth.



En tanto, otras mujeres aprobaron la medida, pero objetaron que el país "no está preparado" para este paso tan grande. "Todavía hay muchas familias demasiado retrógradas y machistas. No están los valores, los niños serán bastante bulleados", sostuvo Anel.



Respecto a la misma medida, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, comentó: "No voy a manifestarme en esta decisión (...) porque son temas muy polémicos y quiero ser respetuoso en este tema, quiero respetar a quienes piensan que está bien y también a quienes piensan que está mal. No voy a pronunciarme sobre este asunto".