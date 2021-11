Unión Tepito da "préstamos navideños" a comerciantes

Agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) que buscan erradicar la extorsión y los préstamos de la delincuencia organizada en la modalidad conocida como gota a gota, detectaron que en vísperas de las festividades decembrinas, presuntos integrantes de La Unión Tepito buscan incrementar el blanqueo de dinero en efectivo producto de la venta de drogas al menudeo otorgando créditos o facilitando mercancía de temporada a comerciantes fijos y semifijos de diferentes alcaldías.

Con base en las denuncias que ha recabado la institución investigadora, se establece que esta "oferta" de la delincuencia organizada partió luego de que el año pasado las ventas de los ambulantes estuvieron bajas como consecuencia de la crisis económica ocasionada por la pandemia de Covid-19, sumado a los incendios en los mercados públicos —que a decir de las autoridades fue consecuencia de malas instalaciones eléctricas— lo que mermó la ganancia de los comerciantes.

Se sabe que para estas fechas integrantes de La Unión Tepito prestan "con facilidades", sin aval, ni garantía algunas cantidades que van desde 5 mil hasta 100 mil pesos a locatarios con negocios fijos en los mercados o semifijos que busquen vender comida, juguetes o artículos navideños en las explanadas de las alcaldías capitalinas.

Ofrecen la "inversión" en mercancía, es decir, juguetes, esferas, artículos navideños como foquitos, árboles y un sinfín de productos, e incluso puestos ambulantes en Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Tláhuac, entre otras demarcaciones.

Bajo condición de anonimato, comerciantes en los alrededores del Mercado de Sonora, siniestrado apenas una semana atrás, revelaron a EL UNIVERSAL que la insistencia de la delincuencia organizada es mucha. Aseguraron que no hay manera de denunciar, pues el hecho ni siquiera se considera delito, pero advirtieron que el problema grave puede venir después, cuando les empiecen a exigir los pagos o intereses que se vuelven imposibles de cubrir.

"El problema no es ahorita, la bronca la vamos a tener después porque esa gente te cobra y hace que le pagues con sangre. Sólo aquí [Mercado de Sonora], varios de los que sí le van a entrar son algunos que se les quemaron sus negocios, otros que perdieron mercancía o los que nomás quieren recuperarse este fin de año de todos los bajos meses de venta.

"Están en todos lados, tengo familia y amigos con locales en la Portales, en la San Rafael y también la oferta es la misma, de hecho, también controla los lugares de los tianguis que se ponen afuera de los mercados o en las explanadas de las delegaciones, te los rentan y ellos mismos te dan la mercancía para vender; entonces, es un arma de dos filos porque por un lado te dan trabajo, pero la bronca es si no vendes o les quedas a deber", comentó un ambulante de Venustiano Carranza.

Como parte de las indagatorias sobre esa modalidad de préstamo, las autoridades han establecido que, si bien el negocio conocido como gota a gota fue implementado en la Ciudad por colombianos en la zona centro, luego fue adoptado por integrantes de La Unión Tepito.