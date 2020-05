Universidad de Washington prevé más de 6 mil muertes por Covid-19 en México

El Institute for Health Metrics and Evaluation, de la Universidad de Washington, estimó que en México habrá alrededor de 6 mil 859 muertos por Covid-19 para agosto, si bien subraya que la falta de acciones para incrementar el número de pruebas podría empeorar la situación.

En su proyección, difundida el martes, el IHME prevé que en el peor de los escenarios, habría en México hasta 16 mil 795 decesos para agosto.

El instituto de investigación recalca que los estimados tanto en el caso de México, como en el de Brasil, "reflejan más ampliamente la suma de los estados y no el nivel nacional; por tanto, es probable que los estimados nacionales sean más elevados que estas sumas".

En América Latina, el IHME prevé que Brasil tendrá la mayor cantidad de muertes para agosto, con 88 mil 305, seguido por México, con 6 mil 859 (3 mil 578 en su rango más optimista, que fue rebasado el martes), Perú (6 mil 428) y Ecuador (5 mil 215).

En el caso específico de México, incluye una lista de estados y la capital con sus respectivos estimados: Ciudad de México (3 mil 414); Baja California (mil 171); Tabasco (660); Estado de México (544); Quintana Roo (465); Puebla (312) y Sinaloa (292).

El IHME señala que muchos estados mexicanos podrían estar experimentando "escasez aguda de recursos hospitalarios". Específicamente, Baja California y Quintana Roo podrían ver rebasada la cantidad de camas que tienen disponibles para los enfermos, y todos los estados están por rebasar o ya rebasaron en gran medida la cantidad de camas de las unidades de cuidados intensivos (UCI) disponibles para pacientes de Covid-19.

La Ciudad de México y Baja California, advierte, "parecen estar experimentando grandes brechas entre la necesidad potencial y la capacidad en términos de camas de la UCI".

En la Ciudad de México, se estima (tomando como base el 12 de mayo) que se necesitarán 499 camas de la UCI, y hay 192 disponibles; en Baja California se prevé que se requerirán 271 camas UCI y sólo hay 32 disponibles.

Jarbas Barbosa, director asistente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), explica en el estimado que "es importante que los países y regiones miren de cerca sus capacidades hospitalaria, los recursos que necesitarán y la trayectoria de casos de coronavirus. La pandemia en Latinoamérica llega después que en Europa. Es momento de mantenerse vigilantes, revisar datos e implementar medidas de salud pública relevantes".