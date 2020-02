Universidad suspende a maestro por ofender a feministas

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) suspendió de sus actividades académicas al maestro de la Facultad de Derecho, Alan D. Capetillo Salas, por denostar las protestas feministas del pasado 14 de febrero, y expresarse en las redes sociales con mensajes ofensivos hacia las mujeres.

La Defensoría de los Derechos Universitarios realizó una investigación a partir de la polémica que generaron los dichos del catedrático entre la comunidad universitaria.

De acuerdo a la investigación, el docente descalificó las protestas de colectivos de mujeres en Palacio Nacional en contra de la violencia hacia las mujeres y el feminicidio de Ingrid Escamilla. "Y luego se indignan de que les digan feminazis", escribió en su cuenta de Facebook.

También ofendió a una usuaria que preguntaba ¿que un hombre me explique de feminismo?.

"Ahí está la primera pendejada, creer que tú vagina tiene alguna relación con tu cerebro", le respondió.

La Defensoría de los Derechos Universitarios, a cargo de María Teresa Isabel Martínez Mercado, el pasado 17 de febrero emitió una medida cautelar dirigida al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades para que el profesor no imparta clases frente al grupo en la carrera de Derecho.

Destacó que la Defensoría no puede permanecer ajena a fenómenos externos que trascienden las fronteras institucionales y afecten directa o indirectamente los derechos del alumnado.

Señaló que la serie de expresiones públicas de un docente ha generado repercusiones y efectos al interior de la UAA, por lo que la Defensoría Universitaria emitió una "medida de protección" con carácter cautelar para que el maestro no imparta clase en la materia asignada por el Departamento de Derecho, en tanto se concluye la investigación correspondiente, a fin de prevenir la afectación de derechos de los alumnos.

Dijo que la medida ya fue atendida, "sin perjuicio del cumplimiento de las garantías constitucionales de audiencia y debido proceso del personal académico involucrado".

La UAA destacó que la institución rechaza toda forma de violencia.

Autoridades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes anunciaron la implementación de medidas de control en el acceso a sus instalaciones, luego de que el sábado pasado una alumna estuvo en riesgo de sufrir una agresión sexual.

Informó que para atender inmediatamente diversos factores de riesgo de seguridad, en tanto se implementa el nuevo sistema de acceso restringido, todos los miembros de la comunidad universitaria deberán presentar su credencial vigente para tener acceso a cualquiera de los campus y planteles.

Las personas externas deberán registrarse sin excepción en los puestos o casetas de vigilancia, ubicados en las entradas.

Entre las acciones más importantes, destacó la iluminación de espacios universitarios, la colocación de 265 cámaras de seguridad del Sistema Integral de Videovigilancia y el incremento de rondines con "binomios caninos", unidades motorizadas y bicicletas en áreas perimetrales internas y puntos sensibles, y en puntos cercanos con factores de riesgo.

También habrá capacitación permanente al personal de vigilancia, integración de personal femenino en funciones de vigilancia, coordinación permanente con autoridades de seguridad y un botón de pánico digital.