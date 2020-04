Universidades de Guanajuato, Querétaro y Oaxaca retiran a estudiantes de hospitales

La Universidad de Guanajuato (UG) retiró a todos los médicos y enfermeras de los hospitales del Sector Salud del estado que realizaban sus pasantías de servicio social por la contingencia sanitaria del Covid-19, para proteger su salud e integridad. Desde este miércoles se alejaron de los hospitales 168 médicos internos y 313 enfermeras que realizaban actividades académicas de pasantía.

La UG informó que en consonancia con el acuerdo de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina A.C. (AMFEM), de la cual forma parte, se suspenden las actividades académicas en campos clínicos para proteger al personal en formación durante la emergencia de la pandemia del Covid-19. La suspensión de actividades de los médicos pasantes abarcará del 7 al 30 de abril, en hospitales de segundo nivel del IMSS, ISSSTE, SSG, HRAEB y Sedena.

Después la Coordinación del Programa Educativo de la UG informará a aquellos que realizan el internado rotatorio de pregrado la situación que prevalecerá en torno a las actividades académicas. En el caso de las enfermeras que realizan su servicio social la suspensión de actividades tendrá efectos del 8 al 30 de abril del presente año, "y se dará el acompañamiento institucional para evitar cualquier repercusión en la situación académica del pasante".

La medida se tomó en virtud de la existencia de diferentes posturas de instituciones y asociaciones a nivel nacional y considerando las situaciones diversas, bajo las cuales desarrollan sus actividades quienes realizan su pasantía. En el supuesto de que del análisis de los casos particulares se desprenda que quien realiza su pasantía tiene las condiciones adecuadas y desea mantener su actividad, dicha permanencia deberá de ser voluntaria y por escrito.

El Consejo Consultivo de Rectoras, Rectores y Director del Colegio del Nivel Medio Superior, las Secretarías General, Académica y de Gestión y Desarrollo, acordaron donar un mes de su sueldo para establecer un Fondo Emergente para otorgar un apoyo económico a los pasantes de medicina y enfermería. A la bolsa se sumarán otros recursos de UG, y los que sean aportados por más personas de la institución. El otorgamiento de la beca iniciará durante la primera quincena de mayo del presente año y hasta la conclusión de la emergencia sanitaria.

El fondo emergente transitará a una segunda etapa, en la cual los recursos que lo integren se destinarán a apoyar a la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato cuyas circunstancias personales y familiares se hayan visto afectadas por la contingencia y ponga en riesgo su trayectoria escolar.

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) también tomó la decisión de retirar a sus estudiantes que se encuentran realizando su internado de pregrado, y su servicio social de Enfermería en la Secretaría de Salud estatal y el IMSS. La UAQ se dijo consiente de la importancia que tienen sus estudiantes como apoyo en las acciones institucionales enfocadas a la salud, por ello dijo que respetará a quienes decidan quedarse en el servicio "y podrán hacerlo bajo el esquema de guardias ABCD, bajo común acuerdo con sus respectivas áreas de servicio, previa firma de una carta de consentimiento. En este sentido, la Universidad Autónoma de Querétaro se compromete a dotar del equipo de seguridad a nuestros estudiantes dentro de lo posible".

Puntualizó que no se aplicarán sanciones ni administrativas ni académicas para quienes se retiren, por lo que se buscará "una propuesta de evaluación conjunta con las instituciones para poder sustentar las actividades académicas y de competencia que durante su ausencia amerita su formación académica y asistencial". Igualmente la UAQ solicita que a los pasantes de enfermería se les entregue una constancia por las horas de servicio social acumuladas y, una vez terminada la contingencia, puedan acceder de nuevo a los campos clínicos a completar sus actividades.

Ante la emergencia sanitaria que enfrenta el país y la entidad, derivada de la enfermedad Covid-19, todas las universidades de Oaxaca que integran la Comisión Estatal Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CEIFRHS) determinaron retirar a los médicos internos que completaban su formación en los distintos hospitales del estado.

En el caso de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), a través de la Facultad de Medicina y Cirugía, se informó que la decisión tiene un carácter "parcial y temporal" y fue tomada en reuniones colegiadas de la comisión Interinstitucional, llevadas acabó ayer y hoy, y que estará vigente desde este miércoles y hasta el día 30 de abril. "Se tomó el acuerdo de retirar parcial y temporalmente, del 8 al 30 de abril, a los médicos internos de los hospitales, para lo cual se coordinarán acciones con los directores para hacerlo de forma ordenada y escalonada en beneficio de los pacientes", informó la UABJO.

El texto hace referencia a un oficio previo emitido por la Dirección de Enseñanza y Calidad, con fecha de este día y con el asunto "Retiro de médicos internos". En él se explica que deben ser retirados "de forma parcial y temporal los médicos internos de pregrado de los hospitales del IMSS, ISSSTE, y los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), quedando a cargo de su institución educativa".

En entrevista con EL UNIVERSAL, el doctor Luis Manuel Sánchez Navarro, director de la Facultad de Medicina de la UABJO, explicó que sólo de esa casa de estudios suman 238 los alumnos de sexto año que se ordenó fueran retirados de los hospitales. Consultado sobre el carácter "parcial" de la orden de retirar a los médicos internos, el director de Medicina explicó que algunos de los jóvenes quieren permanecer en las instituciones de salud para hacer frente a esta contingencia y en dichos casos "le corresponderá a la institución educativa estar vigilante de que se les dote de insumos y materiales necesarios".

El director enfatizó que esto se trata de una decisión personal de los médicos internos, pues "la postura institucional, a petición del rector Eduardo Bautista, es que se retiren para que se les capaciten en el tema del 8 al 30 de abril". Si alguno de ellos decide permanecer en su hospital, el oficio de la Dirección de Enseñanza y Calidad indica que estos deben solicitarlo formalmente al hospital, la universidad y dicha dirección, "eximiéndola de cualquier responsabilidad".

Respecto a que su retiro sea paulatino, el médico indicó que al estar algunos internos en hospitales del interior del estado como Salina Cruz o Juchitán, deben terminar con la atención médica que desempeñan en ese momento, pues no pueden abandonarla. "Si están dializando a un paciente, tienen que entregarlo al médico responsable o adscrito. Si están haciendo guardia, no pueden abandonarla, si no completarla".

También descartó que alguno de los médicos internos haya estado expuesto al virus en dichos hospitales y que se necesite practicarles una prueba de Covid-19, pues señaló que la entidad no está en una situación de alarma o emergencia, lo que, aclaró, no significa que no vayamos a llegar a ese a panorama. "No fueron sujetos de exposición al virus, pues no atendieron a pacientes positivos", señaló.

"Hay que ser prudente en las decisiones institucionales. No son tiempos de populismo, sino de responsabilidad social e institucional", finalizó.