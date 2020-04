Universidades deberán aplicar acciones para no perder ciclo escolar

Debido a la ampliación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, a fin de disminuir la propagación de Covid-19, todas las universidades que pertenecen a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) deberán implementar acciones para evitar que se pierda el año escolar.

"El objetivo es lograr que los estudiantes concluyan el periodo escolar; pero se sugiere que las medidas que se tomen bajo estas circunstancias se lleven a cabo de forma equitativa e inclusiva, lo cual implica identificar y atender a la población estudiantil que se encuentra en condiciones de desventaja socioeconómica", indica el documento difundido por la ANUIES.

Entre las sugerencias por parte de la Asociación Nacional de Universidades se contempla el diseño de un modelo de evaluación virtual puesto que se prevé que los alumnos no regresen a las aulas. En éste formato se indica la necesidad de que los alumnos entreguen evidencias de actividades académicas; además, se debe establecer la temporalidad de las medidas contingentes y adecuarlas de acuerdo a cada calendario escolar.

"Los docentes deben considerar que hay estudiantes que por su condición socioeconómica carecen de equipo de cómputo o conexión a internet, lo que no debiera ser obstáculo para que los jóvenes continúen sus estudios. Lo anterior es un reto a la creatividad, puesto que profesores y alumnos deben sumar esfuerzos para continuar con su aprendizaje", señalan. En cuanto a los criterios de evaluación se recomienda llevar a cabo adecuaciones pertinentes para flexibilizarlos, además de considerar que es muy probable que las evaluaciones finales no sean presenciales, por lo que a lo largo del curso se deben reunir evidencias que permitan evaluar el desempeño y aprendizaje de cada estudiante de manera remota.

"Para garantizar la transparencia de este cambio y la equidad de oportunidades para los estudiantes, es conveniente, cuando las condiciones lo permitan, formalizar la aprobación de estas adecuaciones por parte de la autoridad académica competente". En cuanto a los alumnos que están en proceso de iniciar su Servicio Social, se aconseja reprogramar estas actividades con la finalidad de no afectar el egreso y la titulación oportuna.

El documento también incluye medidas de contribución a las estrategias de mitigación de los efectos del Covid-19 en la sociedad, en el que se destaca la utilización de infraestructura disponible. "Se realizará censo de capacidades médico hospitalarias en las instalaciones universitarias que cuenten con áreas de formación profesional en salud, se estimarán los recursos requeridos para la reconversión o adaptación de espacios disponibles para la atención hospitalaria y habrá instalación de centros de acopio y distribución de apoyos a población en situación de vulnerabilidad y personal de atención directa".