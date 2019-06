Universitaria cumple casi tres meses de desaparecida en Michoacán

A casi tres meses de que la joven estudiante Nilda Rosario Francisco de la Cruz, desapareciera en Morelia, nada se sabe de su paradero.

La chica del noveno semestre de la carrera de Veterinaria de la Universidad Michoacana fue reportada como desaparecida por sus familiares.

Consultada al respecto, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que Nilda Rosario aún se encuentra en calidad de desaparecida.

La FGE dijo a EL UNIVERSAL que el caso de la joven estudiante sigue abierto, por lo que continúan con las investigaciones y su búsqueda.

El pasado 10 de abril, Fortunato Francisco, padre de la joven, solicitó apoyo de las autoridades, comunidad universitaria y ciudadanía para ayudar a localizarla.

El padre de la estudiante narró que su hija desapareció entre el 17 y 18 de marzo pasados y hasta esta fecha no han podido localizarla.

"Yo recurro a ustedes con el corazón en la mano, hablándoles que se sensibilicen un poquito. Si alguno de ustedes sabe alguna información o puede proporcionar una información que pueda localizar a mi hija", expresó ese día el hombre entre lágrimas.

Nilda Rosario tiene 23 años de edad y es originaria de la Ciudad de México.

Desde hace cerca de cuatro años su morada era la casa del Estudiante Femenil "Rosa Luxemburgo", ubicada sobre avenida Nocupétaro de la ciudad de Morelia.

Fortunato Francisco explicó que en cuanto supieron de la desaparición de su hija interpusieron la denuncia ante la FGE, donde se emitió la Alerta Alba.

"Como padre me duele mucho perder un hijo. Sé que a veces quisiera hablar más claro pero no se puede porque el llanto me invade", clamó ese 10 de abril.

En Ciudad Universitaria, Fortunato Francisco expuso que para la búsqueda de su hija en Morelia, al principio contó con la madre de Nilda.

Sin embargo, la mamá de la joven universitaria tuvo que regresar a la Ciudad de México por cuestiones de salud.

"Si ustedes, les vuelvo a repetir, a toda la comunidad estudiantil, saben de alguna información no tengan miedo; no se les va a ver involucrado en ningún tipo de problema legal. Lo único que quiero es encontrar a mi hija; esa es mi prioridad", insistió.

De acuerdo a la información emitida en la Alerta Alba, Nilda Rosario Francisco de la Cruz fue vista por última vez el pasado 17 de marzo cuando salió de la casa del estudiante donde se alberga, sin que dijera a dónde iba.

Nilda Rosario mide aproximadamente 1.52 metros de altura y pesa aproximadamente 48 kilogramos y es de tez morena clara.

Tiene ojos medianos de iris de color café oscuro; nariz chica de base ancha y boca mediana de labios delgados.

Otras señas distintivas de la joven es que es cara ovalada; cabello ondulado, largo a la altura del hombro y color negro.

También tiene la frente mediana; cejas pobladas de forma arqueada; mentón oval y orejas chicas del lóbulo adherido.

En caso de que alguna persona tenga información sobre el paradero de la estudiante, la Fiscalía puso a disposición el número 018006142323, sin costo desde cualquier teléfono convencional.