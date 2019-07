Uno de cada tres migrantes es menor o adolescente: Save the Children

Save the Children, organización internacional independiente líder en la defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, estima que 1 de cada 3 personas migrantes que ingresan al país de forma irregular son menores o adolescentes.

Por lo que externó su preocupación respecto a las condiciones en las que se encuentran miles de niños migrantes en México, quienes esperan solos o acompañados una resolución sobre su situación migratoria.

El organismo sostuvo que las condiciones en las que han viajado las niñas y niños les han hecho más vulnerables a sufrir daños. Muchos de ellos han caminado a pie por varios días, deteriorando su estado nutricional, de salud y emocional.

"Estamos seriamente preocupados por el estrés tóxico que están viviendo cientos de niñas y niños migrantes que se encuentran hoy en día en nuestro país, la experiencia de salir de sus hogares y estar en espacios a la espera de su resolución migratoria, que puede ser favorable o no, incrementa los sentimientos de angustia y estrés en niñas y niños", afirma Jorge Vidal, director de Programas.

Vidal indicó que además de las afectaciones emocionales, los niños y adolescentes se encuentran enfermos de diarreas, gripas e infecciones desde leves hasta severas en la piel, lo que puede ser consecuencia del estrés vivido y de las condiciones del viaje forzado que han enfrentado.

Agregó que los menores detenidos, suelen presentar sentimientos de culpabilidad y frustración, pues es probable que durante el periodo de detención haya un aumento constante de frecuencia cardiaca y presión arterial debido al estrés tóxico vivido.

Save the Children sostuvo que por ley desde el año 2014, está prohibido mantener en estaciones migratorias a niñas, niños o adolescentes migrantes, por lo que se mandata activar mecanismos especiales de protección y buscar familias temporales de acogida durante el proceso de deliberación de status migratorio, sin embargo, "esta legislación no ha sido respetada", por lo que insisten en que la actual medida resulta "ilegal e inadecuada" que vulnera aún más los derechos de la niñez.

"Es necesario respetar el derecho internacional de los derechos humanos para asegurar la máxima protección a niñas y niños migrantes en todos los países, priorizando la no separación familiar, la no detención de éstos, ni en estaciones migratorias, así como la no devolución de quienes enfrentan mayores peligros en sus comunidades de origen.

Es necesario crear un Sistema Transfronterizo de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes migrantes, para que, sin importar donde se encuentren o los motivos de su desplazamiento, los países puedan coordinarse con el fin de asegurar su mayor protección. Queremos que en donde quiera que se encuentren los niños sigan siendo niños", expresó en un comunicado.