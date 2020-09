Urge atención especializada e integral a mujeres: Segob

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que desgraciadamente se mantiene vigente el fenómeno de la violencia contra las mujeres, por lo que dijo que resulta imperativo ofrecer a este sector una protección integral y atención especializada cuando sean víctimas de la violencia.

Al participar en la inauguración de las Mesas Interinstitucionales rumbo al PEF 2021 de la Cámara de Diputados, Sánchez Cordero aceptó que las espirales de violencia son el preámbulo de una muerte de una mujer.

"Es inadmisible constatar que tantas víctimas de feminicidios habían acudido a múltiples instancias a pedir ayuda y no tuvieron la respuesta adecuada. Las buenas prácticas en México y en el mundo nos demuestran que esto lo podemos lograr con un modelo homologado de actuación, cuyos resultados e impacto puedan ser medidos, buscando la mejora constante", explicó.

Dijo que el reto es tener acceso a la justicia, que constituye una deuda histórica con las mujeres de México, pero también con el resto de la población.

"En Gobernación he iniciado una verdadera cruzada contra la impunidad, la corrupción y la injusticia. De la mano con las fiscalías, procuradurías, el Poder Judicial, hemos emprendido un esfuerzo para apoyar al sistema de justicia, de ahí la creación de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia", dijo.

Por lo que dijo que es indispensable coordinar y articular la acción del Estado desde el sistema nacional, e incorporar a los actores sociales para potenciar la capacidad de respuesta del Estado a las necesidades de las mujeres en sus comunidades.

Compartió que han articulado cada semana a las instancias del gobierno federal y han tenido diálogo permanente con las instancias de las entidades, para poder dar una mejor respuesta y tener una mejor coordinación de las acciones para prevenir, sobre todo, la violencia.

"Obviamente nuestro objetivo final es la erradicación, pero la prevención es un tema importante y, no obstante, también la cruzada contra la impunidad y la injusticia para que las mujeres tengan un mejor y más eficiente acceso a las fiscalías y a los tribunales", ejemplificó.

La Comisión de Igualdad de Género, presidida por la diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), inició de manera virtual el ciclo de Mesas Interinstitucionales PEF 2021, cuyo propósito es fortalecer los recursos con perspectiva de género.

Briceño Zuloaga destacó la importancia de la articulación entre todas las instancias. Reconoció que es compromiso de los gobiernos, entidades federativas y Poder Judicial garantizar el acceso a la justicia para las mujeres y las niñas. "En el combate contra la violencia que vivimos las mujeres, somos aliadas las legisladoras y los legisladores".

La diputada Verónica Sobrado Rodríguez (PAN), coordinadora de la Subcomisión de Presupuesto, confió en que la igualdad sustantiva se refleje en el presupuesto 2021.

En su participación, aseguró que continuarán trabajando de la mano con la sociedad civil y las dependencias de gobierno para fortalecer y garantizar los resultados esperados.

"Queremos alcanzar un Anexo que permita dar respuesta a las necesidades reales en materia de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres y niñas de México", subrayó la legisladora panista.

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, enfatizó que en esta administración se tiene el liderazgo de la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia; no obstante, dijo que este trabajo le compete a todas las dependencias, por lo que el presupuesto debe incluir acciones que promueven la igualdad, la eliminación de la violencia y cualquier acto de discriminación de género.