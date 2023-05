Urge Creel a oposición que defina candidato a la Presidencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, urgió a que ya debe definirse la candidatura de la oposición a la Presidencia de la República, y expresó que está listo para ganarle a Morena en las próximas elecciones federales de 2024 y rescatar a México.

"Estoy listo para dar la batalla y que #RescatemosMéxico. No le tengo miedo a nada ni a nadie. Estoy puesto para dirigir nuestro esfuerzo colectivo y estar en la primera línea de defensa para ganarle a Morena", escribió en su cuenta de Twitter.

El legislador difundió un video de una entrevista que le hizo Brozo, caracterizado por Víctor Trujillo, en el que señala que la candidatura a la Presidencia de la oposición ya debe definirse.

"Esta es una cuestión, que ya tiene que decidirse. Yo quiero, puedo y debo. Quiero, porque no estoy dispuesto a que este desastre le llegue a mi familia, a mis hijos y a mis nietos. Puedo, porque tengo la experiencia para construir instituciones modernas y democráticas", señaló.

Luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias determinó no implementar medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral (INE) refrendó un llamado al primer mandatario y a los funcionarios públicos para que se apeguen a la ley para garantizar elecciones libres y auténticas en 2023 y 2024.

El INE emitió una tarjeta informativa para respaldar la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias, al señalar que no se pronuncia de manera definitiva sobre las quejas de la ciudadanía o actores políticos, corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver el fondo del asunto.

Pese a la determinación, refrendó un llamado "al Presidente de la República, a los titulares de los poderes ejecutivos locales, a las y los funcionarios de los tres órdenes de gobierno, así como a los diversos actores políticos a conducirse en el marco de la ley y la Constitución para que, junto con las autoridades electorales, contribuyan a entregar a la ciudadanía en 2023 y 2024 elecciones auténticas, libres y justas".