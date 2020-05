Urge Dante Delgado a cambiar el modelo de detección de Covid-19

El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Dante Delgado Rannauro, urgió sustituir el modelo Centinela de cuantificación de contagios del Covid-19, por pruebas de detección.

Sostuvo que "es casi imposible combatir la pandemia del Covid-19, si no sabemos a ciencia cierta cuántos casos reales tenemos en México".

El modelo Centinela, como indicador de casos, ha sido motivo de críticas a la estrategia de las autoridades federales contra la enfermedad viral. Exsecretarios de Salud han señalado su desacuerdo con los reportes oficiales y matemáticos han indicado que las cifras son inservibles.

El senador Delgado Rannauro sostuvo que acabar con el coronavirus "sólo se logrará haciendo pruebas. No se puede perder más tiempo".

Cuando se declaró la Fase 2 de la estrategia sanitaria, el 23 de marzo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell Ramírez dio las primeras cifras del indicador de vigilancia Centinela, sin advertir que de una cifra "negra", por desconocida, adicional, lo que después abrió una etapa de confusiones.

México ocupa el último lugar entre los países de la OCDE en realización de pruebas diagnósticas que permiten atender casos de contagio y, en su caso, dar seguimiento a su red de contactos.

Por otra parte, Delgado Rannauro afirmó que "el país necesita que trabajemos unidos, alejados de nuestras diferencias, y el primero que tiene que hacerlo es el Presidente de la República, con el objetivo de salvaguardar la vida de las y los mexicanos". Con unión y solidaridad --agregó-- podremos afrontar las dificultades de la tragedia del Covid-19, ante la que no podemos bajar la guardia.

Indicó que "las autoridades deben brindar a todo el personal que labora en los hospitales, el equipo médico necesario". Carecer de equipos de protección personal origina "enorme riesgo de contagio de los profesionales de la salud, que "son héroes y heroínas", reconoció el senador Delgado Rannauro.