Urge plan para reparación de daño y atención a víctimas de Línea 12: PAN

Andrés Atayde Rubiolo, presidente del PAN capitalino, y el diputado local del ese partido, Federico Döring Casar, urgieron al Gobierno local implementar de manera inmediata, un Plan Integral de Reparación de Daños y Atención a Víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro.

Luego que Morena y aliados en el Congreso de la Ciudad rechazaron citar a comparecer a Florencia Serranía Soto, directora general del Metro, lamentaron la insensibilidad hacia familiares de quienes resultaron lesionados o perdieron la vida la noche del pasado lunes. "Están más preocupados por evitar la rendición de cuentas, que por ayudar a las víctimas. Hemos visto historias de personas sufriendo, sin que el gobierno las atienda y les ayude a transitar por esta tragedia de dimensiones históricas", sostuvo Döring Casar.

Expuso que el Plan Integral que propone Acción Nacional, debe incluir no solo la reparación económica de los daños, sino brindar atención médica, psicológica y emocional de las víctimas y sus familiares. Mientras tanto, Atayde Rubilo cuestionó el rechazo de los diputados de Morena, para que la titular del Metro rinda cuentas sobre la tragedia en la Línea 12, así como la inclusión de un punto de acuerdo para que el Gobierno de la Ciudad implemente un Plan de Apoyo a Víctimas.

"Ayer por la tarde los diputados de Morena y aliados, bloquearon la comparecencia, el punto de acuerdo y la sesión ordinaria de este jueves. Cumplimos con todo lo establecido con el Reglamento, pero pretextaron que no cumplí con el término para presentar este punto de acuerdo", apuntó Döring Casar.

Recordó que hay antecedentes de que es posible solicitar ante el pleno una comparecencia y no únicamente ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el panista insistió que Morena miente. "Falta a la verdad y tratan de tapar el sol con un dedo, para continuar protegiendo la corrupción e irresponsabilidad de Serranía Soto. Lo que urge en la ciudad, es un programa de reparación del daño y de atención a víctimas", insistió.