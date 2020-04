Urge PRI en la Cámara de Diputados a dar prestaciones a personal de honorarios

El grupo parlamentario del PRI demandó al gobierno federal el otorgamiento de prestaciones laborales de personal médico y enfermería que hoy está en la primera línea de combate al Covid-19, pero está contratado por honorarios e incluso sin seguro de vida, en caso de fallecer víctima de la pandemia.

Por eso pidió se garanticen esas prestaciones y se asegure económicamente a las familias en caso de deceso, posibilidad que existe si se considera que el personal de salud sigue sin contar con equipo de protección para evitar contagios.

"Preocupa que estén expuestos a un riesgo inminente de contaminación y en el peor de los casos a perder la vida", expuso la legisladora priísta Frinné Azuara Yarzábal, secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y médico de profesión.

Explicó que actualmente en el sistema de salud laboran 87 mil trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios, sin gozar de prestaciones de ley como la seguridad social y el fondo de pensiones, entre otras, pero que hoy tiene contacto de manera directa con los pacientes infectados, y cuya salud peligra sin equipo de protección necesario y adecuado.

El riesgo aumenta pues el país vive una fase de incremento exponencial de contagios y una alta demanda de servicios hospitalarios, y desafortunadamente sigue la falta de equipos de protección para los trabajadores de la salud.

Recordó que una encuesta realizada a 400 trabajadores sanitarios por la Asociación Mexicana de Médicos Residentes y publicada a principios de abril reveló que 8 de cada 10 trabajadores no tienen mascarillas N95, las recomendadas para personal médico; más de la mitad no tenía gafas protectoras y alrededor del 30% no tenía máscaras de acrílico.

Por eso solicitó al gobierno federal una estrategia viable para asegurar económicamente a las familias de ese personal y dotar a éste de las prestaciones de ley.