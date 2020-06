Urgen a enderezar caso de la hija de Nelson Vargas

Especialistas en Derecho Penal urgieron a enderezar la investigación por el secuestro de Silvia Vargas, hija del empresario Nelson Vargas, luego de que un tribunal federal concedió un amparo contra el auto de formal prisión que se dictó a Cándido Ortiz González, señalado por ser líder de "Los Rojos" y por privar de su libertad a la víctima.

Jorge Alberto Lara Rivera, académico de la Universidad Panamericana; Xavier Olea, exfiscal de Guerrero, y Rodolfo Islas Valdez, abogado penalista, coincidieron en que la decisión del tribunal puede afectar a la sociedad mexicana porque, si bien no se dejará en libertad a Cándido Ortiz, sí se repondrá el procedimiento hasta el momento en que el acusado y los miembros de su banda rindieron declaración ministerial.

Lara Rivera dijo que el verdadero reto, luego de tanto tiempo, es que las pruebas se introduzcan de manera correcta. Agregó que por este suceso no se puede culpar al sistema penal porque quienes incurrieron en errores tienen nombre y apellido, por lo que el primer responsable debería ser la persona que asumió la defensa de Cándido Ortiz sin demostrar su formación de abogado.

Por otra parte, Xavier Olea urgió a fortalecer el sistema de defensoría pública para evitar que, como en el caso de Silvia Vargas, por errores se abra la puerta a delincuentes; sobre este tema, el abogado consideró que "México está en pañales".

En tanto, Rodolfo Islas Valdez afirmó que habría que reforzar los mecanismos para que los defensores de oficio acrediten su formación en Derecho con su cédula profesional cuando defiendan a alguien.

Obtienen amparo. Este miércoles, un magistrado federal amparó a dos integrantes de "Los Rojos", banda implicada en el secuestro de Silvia Vargas, hija de Nelson Vargas, porque consideró que no tuvieron un abogado al momento de rendir sus primeras declaraciones, pero no ordenó liberarlos.

El magistrado del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal concedió la protección federal a Cándido Ortiz González, El Comandante Blanco, por el secuestro de Silvia Vargas y otro cometido en 2008, y a Raúl Ortiz, exchofer de la familia Vargas, por el caso de la hija del empresario. Ambos alegaron violaciones al debido proceso cuando se les dictó auto de formal prisión.

Sergio Bravo, abogado de Nelson Vargas, explicó que esta no es la primera vez que los dos impugnan el mismo auto de formal prisión y tampoco que reciben un amparo.

Comentó que en lo que va del asunto [12 años] han apelado el auto de formal prisión en cuatro ocasiones y que esta es la segunda vez que llegan al juicio de amparo y que ordenan reponer el procedimiento.

En la primera ocasión el asunto regresó hasta que el juez de origen aceptó conocer de esos expedientes y les dictó nuevamente el auto de formal prisión.

En este segundo amparo, el magistrado señaló que el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales no verificó que los defensores de oficio que asistieron a los Ortiz tuvieran cédula profesional que los acreditara como abogados, lo que transgredió su derecho a una defensa adecuada. De no haber estado asistidos por un licenciado en Derecho el caso puede caerse.

Bravo detalló que el amparo no implica la libertad de los acusados, sino que el juez debe revisar si los abogados que participaron cuando se emitieron las declaraciones sí tenían cédula profesional.



* CRONOLOGÍA

Historia de un plagio

10 de septiembre de 2007. Silvia Vargas fue interceptada por los integrantes de la banda "Los Rojos" cuando se dirigía a la escuela.

11 de septiembre de 2007. Nelson Vargas denuncia el hecho ante la Unidad Antisecuestros de la Procuraduría General de la República. La familia inicia una campaña para dar con su paradero: ofrece recompensas a cambio de información.

27 de septiembre. Los secuestradores dejaron de tener contacto con el empresario.

En diciembre de 2008, un año después del secuestro, el cuerpo fue hallado en un domicilio en San Miguel Xicalco, Tlalpan.

28 de julio de 2009. Cándido Ortiz, "El Comandante Blanco, y su hermano Miguel, "El Comandante Tigre", identificados como líderes de "Los Rojos", fueron detenidos en Veracruz. Otros detenidos fueron Luis Antonio Ricalde Murcia, "El Chabelo", y José Antonio Estrada, "El Queso de Puerco", señalados de cuidar a las víctimas. También son detenidos Raúl Ortiz González, "El Azul", señalado por negociar y cobrar el dinero de los rescates, así como Jorge Luis Terán Olea, "El Primo", y Martín Enríquez Monroy, "El Chelas". Enríquez Monroy es el único sentenciado en el caso.