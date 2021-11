Urgen en el Senado a regular uso de cigarros electrónicos

La senadora del Partido Verde, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, propuso expedir la Ley General para el Control del Tabaco y Sistemas Alternativos, abrogando la Ley General para el Control del Tabaco que actualmente está vigente, dado que ésta última no regula los llamados cigarrillos electrónicos, tan populares actualmente entre los jóvenes.

"El uso de cigarrillos electrónicos se ha popularizado entre la población joven de todo el mundo como moda o tendencia, lo cual los hace más vulnerables" advirtió la legisladora, al explicar que los fabricantes los han promovido como dispositivos de bajo riesgo, que pueden ayudar a abandonar el tabaquismo.

Sin embargo, explicó que resulta muy subjetiva la eficacia de los cigarrillos electrónicos como elementos auxiliares para dejar de fumar, dada la escasez y la poca calidad de las pruebas científicas empleadas para acreditar los supuestos beneficios: "los cigarrillos electrónicos no están aprobados ni validados por parte de la Secretaría de Salud como una ayuda para dejar de fumar".

Su uso se ha extendido rápidamente en adolescentes que nunca han fumado y, como consecuencia, existe un incremento en riesgos a la salud, incluyendo la adicción a la nicotina.

Datos indican que de la población de 12 a 65 años de edad poco más de 5 millones lo han usado alguna vez y 975 mil lo utiliza actualmente y entre los adolescentes 938 mil lo han usado alguna vez y 160 mil lo utiliza actualmente.

Subrayó que aunque los cigarros electrónicos contienen sustancias menos perjudiciales para la salud, en comparación con los cigarros y otros productos de tabaco, se han documentado importantes afectaciones a la salud, como son, inflamación de las vías respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón, irritación de boca y garganta, tos seca, deterioro de la función respiratoria, bronquitis obliterante, así como daño cardiovascular, daño en Adn y mutagénesis, riesgo de convulsiones u otros síntomas neurológicos, adicción a la nicotina, así como muchos otros.

Por lo que dijo que México está obligado a adaptar su legislación nacional para cumplir con las decisiones derivadas del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), en lo relativo a prohibir o regular los Sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y los sistema similares sin nicotina ( SSSN), aunque no contengan tabaco ni nicotina, de manera análoga a los productos de tabaco, incluyendo los Sistema alternativos de consumo de nicotina (SACN), debido a que todos estos representan una amenaza para la salud pública y ponen en riesgo el derecho constitucional de toda persona a la protección de la salud.

Ante esta situación, la senadora Lagunes presentó un nuevo ordenamiento, que incorpora el término Sistemas Alternativos para agrupar a los SACN, SEAN y SSSN y el término Nicotina, con base en la definición utilizada por la Real Academia Española. Se sustituye el concepto "Humo de Tabaco" por simplemente "Humo", para incluir tanto el humo de tabaco como el humo producido por los sistemas alternativos.

Asimismo, se faculta a la Secretaría de Salud a regular las características, especificaciones y procedimientos relacionados con el envasado y etiquetado de los sistemas alternativos, incluyendo lo relativo a accesorios, repuestos, complementos, paquetes individuales y al mayoreo, se indican las características para el empaquetado y etiquetado de los sistemas alternativos, que deberá contener elementos para desincentivar su uso y advertir sobre los efectos nocivos de la nicotina, se homologan las prohibiciones y sanciones aplicables a los productos de tabaco, con aquellas que se aplicarán a los sistemas alternativos, entre otras.

"Con estas medidas, se busca eliminar los vacíos legales que existen actualmente en la regulación de los sistemas alternativos, a fin de que su producción, comercialización y consumo estén sujetas a reglas claras, control sanitario y, vigilancia, a fin de desincentivar su consumo, especialmente entre la población joven", concluyó la legisladora.