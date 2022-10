Urgen integrar una agenda legislativa contra maltrato animal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- Legisladores, médicos veterinarios, especialistas y representantes de asociaciones civiles coincidieron en que es urgente construir una legislación que proteja a los animales domésticos de maltratos y abandono, así como para garantizar su bienestar como seres sintientes.

A convocatoria del senador Eduardo Ramírez Aguilar, así como de las senadoras Delfina Gómez Álvarez y Alejandra Lagunes, se inauguró en el Senado el "Foro de bienestar animal".

Delfina Gómez destacó que, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, existen alrededor de 28 millones de animales domésticos en el país, de los cuales 70 por ciento están en abandono, lo que coloca a México como el primer país de América Latina con mayor cifra de perros en situación de calle.

La senadora del Grupo Parlamentario de Morena también alertó que, derivado de la pandemia, el abandono de animales domésticos creció 15 por ciento en México.

Todo esto, agregó, nos hace reflexionar en que no podemos permanecer indiferentes, tenemos que hablar de bienestar animal, porque de no hacerlo también estaríamos cayendo en el error, "no podemos, como humanidad, pensar que, habiendo tantos avances tecnológicos y científicos, se vaya perdiendo el valor humano".

El senador Ramírez Aguilar explicó que con este encuentro se busca construir una propuesta legislativa para sensibilizar, a través de los libros de texto gratuitos, sobre los cuidados que requieren los animales y liberar a todas las especies del hambre, la sed, la desnutrición, de molestias físicas y de lesiones.

Además, "pretendemos generar conciencia sobre las responsabilidades y los cuidados que necesitan los animales, así como establecer sanciones y penalidades para salvaguardar la vida de estos seres vivos".

La senadora Alejandra Lagunes, del Partido Verde, coincidió en que el objetivo de este encuentro es conformar una agenda legislativa para defender y salvaguardar a los animales, que nos responsabilice a todos como sociedad; recordó que en México siete de cada 10 hogares han tenido algún animal doméstico, de acuerdo con el Inegi.

Elí César Eduardo Cervantes Rojas, de Morena, mencionó que se tienen que generar políticas públicas encaminadas al bienestar animal de manera integral, para proteger a seres sintientes, que nos acompañan, protegen y cuidan.

Su compañero de bancada, César Cravioto dijo que es preocupante que 70 por ciento de animales de compañía vivan en las calles, de ahí la importancia de avanzar en políticas públicas para protegerlos, que haya hospitales y veterinarios públicos, porque hay muchas familias de bajos recursos que no tienen recursos para atenderlos en servicios privados.

A su vez, la especialista Alma Diana Tapia Maya reconoció que en México hay sobrepoblación de animales de compañía, sin control, registro ni esquemas de salud, por lo que se requieren campañas de esterilización, porque tampoco existe una cultura de adopción.