Uruapan registra más de 80 homicidios en 6 meses

Este ha sido el semestre más violento para la ciudad de Uruapan, la segunda entidad más importante del estado de Michoacán, la cual ha presentado un alza en la violencia, de un 175% de enero a junio de este año.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) en seis meses, se registraron 84 homicidios dolosos.

Aunque en mayo se llevó acabo un enfrentamiento armado entre el cártel Jalisco Nueva Generación y "Los Viagras", que tuvo como saldo diez civiles muertos, el mes más violento dentro de este periodo, ha sido junio, en el cual se consignaron alrededor de 30 homicidios. La mayoría de las víctimas dentro de esta cifra han sido producto de enfrentamientos o bien, ejecutadas a tiros y calcinadas.

El pasado 2 de julio elementos de la Guardia Nacional arribaron a Uruapan para fortalecer y enmarcar los esfuerzos del gobierno tanto municipal como federal por contrarrestar la masacre que Uruapan vive mes con mes, sin embargo, por lo menos 25 personas más han sido asesinadas durante el mes que la Guardia lleva custodiando el municipio, siendo el hallazgo más reciente el de esta mañana, en el que se encontraron 19 personas ejecutadas y desmembradas.

De enero a junio de 2018, según los datos del SESESP, el número de homicidios dolosos fue de 54, es decir, treinta víctimas menos que este año. Asimismo, en el mismo periodo en 2017, 2016 y 2015, se registraron 42, 42 y 20 respectivamente. Estas cifras muestran un aumento exponencial de la violencia de 2015 a la fecha, teniendo cuatro veces más muertos, lo que coloca a 2019 como el año en el que más sangre se ha derramado en la ciudad de Uruapan.

Adicional al hecho de hoy, los ataques armados más relevantes que se han perpetrado este año son los siguientes:

01 AGO

Cuatro personas mueren a tiros.

27 JUL

Se encuentran tres personas decapitadas y calcinadas.

17 JUL

Menor muere durante ataque armado

3 JUN

Una mujer asesinada a balazos en la colonia Vicente Guerrero.

2 JUN

Tres personas asesinadas a tiros.

1 JUN

Cuerpos de cuatro personadas asesinadas a tiros fueron abandonados y se encontró a un hombre muerto en vehículo.

31 MAY

Asesinato de vecino en colonia 28 de octubre.

24 MAY

Cinco personas asesinadas y calcinadas.

23 MAY

Una persona asesinada a tiros.

22 MAY

Diez civiles muertos por enfrentamiento entre cárteles.

29 ABRIL

Se hallan los cuerpos de cuatro civiles asesinados. Se registra la muerte de un policía ejecutado a tiros en la colonia La Cedrera. Más tarde se encontró una persona asesinada y calcinada; y otra persona también asesinada a tiros.

27 ABRIL

Tres personas murieron a tiros por grupo armado.

3 ABRIL

Enfrentamiento entre grupos del crimen organizado dejó cuatro civiles muertos.