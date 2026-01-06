Usados, los equipos del Interoceánico

CIUDAD DE MÉXICO.- En enero de 2025, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V., la empresa estatal encargada de administrar el Tren Interoceánico, adjudicó un contrato por 61 millones 129 mil 580 dólares a la empresa Locomotoras San Luis, S.A. de C.V., para la adquisición de locomotoras y coches de tren usados para el transporte de pasajeros.

Especialistas consultados apuntan a que la adquisición de equipo usado responde a la premura con la que se inauguró el proyecto y subrayan que, tratándose de piezas de segunda mano, el mantenimiento es clave para garantizar la seguridad de la operación. La Secretaría de Marina (Semar) sostiene que el equipo rodante fue sometido a adecuaciones técnicas para su buen funcionamiento en el corredor.

El contrato detalla la compra de un inventario de 24 unidades: 20.3 millones de dólares por ocho locomotoras europeas Intercity 125 BREL Paxman, 2.9 millones por una locomotora estadounidense EMD F59PHI, 2.5 millones por una SD70 MAC OH y 1.8 millones por una SD70 M.

Según el documento, las locomotoras europeas Intercity fueron construidas originalmente entre 1975 y 1980, aunque recibieron mantenimiento mayor o reconstrucción entre 2019 y 2020. En el caso de las otras unidades, las especificaciones técnicas del contrato no precisan el año de fabricación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También se requirieron coches de pasajeros: cuatro unidades europeas de clase ejecutiva sin cocina por 10.3 millones de dólares; cuatro coches europeos de clase turista por 9.9 millones, dos coches estadounidenses de clase ejecutiva por 5.4 millones, dos unidades europeas de clase ejecutiva con cocina integrada por 5.3 millones y un coche estadounidense de clase turista por 2.4 millones de dólares. Los seis coches europeos, clase ejecutiva y clase turista, fueron construidos entre 1976 y 1984, con mantenimiento entre 2019 y 2020.

El contrato indica un esquema de pagos en parcialidades al contratista, que inició con un anticipo de 30% por el monto total que establece el documento. La Semar confirmó por escrito a este diario que dicho monto ya fue cubierto y que "el resto de los pagos continúa en ejecución conforme al calendario pactado".

La institución aclaró que una parte de los equipos adquiridos aún no están en operación. Los coches de pasajeros estadounidenses de clase turista y ejecutiva continúan en remodelación y, de las locomotoras inglesas, solo seis funcionan de manera alternada, mientras que dos permanecen en "pruebas". Una situación similar ocurre con los 10 coches europeos de pasajeros: solo tres están en servicio y siete continúan en ensayos. La locomotora EMD F59PHI está en funcionamiento.

Esta apuesta por equipo usado en el Interoceánico no es nueva: en 2023 la Semar adquirió trenes con hasta 40 años de antigüedad provenientes de Reino Unido.

Trenes usados

deben adecuarse

Benjamín Alemán Castilla, extitular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), y Manuel del Moral, ingeniero por la UNAM, coinciden en que el riesgo principal del equipo usado no es la edad de los trenes, sino su compatibilidad técnica con la infraestructura que hay en México.

"Deben considerarse certificaciones y el nivel de compatibilidad que tiene los ejes, suspensiones y frenos con la infraestructura local", subraya Manuel del Moral.

Un ejemplo, es el Metro de la Ciudad de México, que rehabilita constantemente sus vagones.