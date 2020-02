Usar al gobierno para favorecer a partidos no está permitido: AMLO

"Ya no hay partido de Estado, no se permite el que se utilice a gobierno para favorecer a partidos o a candidatos, no se acepta, no se permite", sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en alusión al planteamiento de que el coordinador de los delegados en los estados, usa el puesto para favorecer a un partido político.

"Y que quede clarísimo yo no voy a sudar calenturas ajenas, que nadie se equivoque, no voy a proteger a nadie. Llegue aquí para encabezar una transformación no voy a estar solapando actos de ilegalidad o corrupción", afirmó el mandatario.

El planteamiento es que Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, y quien funge como coordinador de los delegados en las entidades federativas, está posiblemente usando el cargo para favorecer actividades partidistas.

"Pues sí, hay que primero probar, porque lo dijimos hace unos días, hay mucha politiquería, entonces hay que ser serios, si hay una denuncia y hay pruebas de que un funcionario se está metiendo en asuntos partidistas se procede de inmediato eso no se va a permitir", expuso el presidente.

Añadió que ya no hay partido de Estado, que quienes estén usando los bienes públicos se tienen que remover de los cargos.

Indicó que se tiene que llevar la denuncia a la Secretaría de la Función Pública, "no sólo se le despide, se presenta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y ante la Fiscalía de Delitos Electorales", expuso.

Indicó que el caso García Hernández "tiene que probarse que se está involucrando (en actividades partidistas), vamos a esperar los acontecimientos", finalizó.