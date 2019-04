Uso de celular al manejar aumenta cuatro veces el riesgo de accidentes

Tomarse selfies, llamar y mensajear en celulares cuando se maneja, aumenta cuatro veces la probabilidad de sufrir accidentes, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este organismo señala que cada año fallecen un millón 350 mil personas en el orbe a causa de accidentes de tránsito y los conductores que acostumbran usar su teléfono móvil mientras manejan tienen más probabilidades de tener uno de estos incidentes.

En los períodos vacacionales como el de Semana Santa incrementan 20 por ciento los accidentes viales en carreteras y destinos turísticos, según reportes del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STConapra).

Ante esta situación, José Antonio Bandillo Torres, especialista en urgencias médicas y toxicólogo clínico del Hospital Regional "1° de Octubre", del ISSSTE, exhortó a los automovilistas a evitar el uso de celulares mientras manejan.

Las selfies, llamadas y textear se han convertido en el distractor número uno como causante de accidentes vehiculares, especialmente en jóvenes de 15 a 29 años, y su riesgo es equiparable al impacto que tiene manejar bajo los efectos del alcohol, destacó Bandillo Torres, en un comunicado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El uso de estos dispositivos móviles causa distracciones auditivas y visuales, cognitivas y físicas, "descuidos que, en un lapso de tres segundos, por la velocidad en carretera, pueden tener consecuencias fatales".

Lo más importante de dar a conocer este problema de salud, explicó el especialista, es que todos estos accidentes y el impacto de sus efectos en pérdida de vidas humanas y discapacidad temporal o permanente se pueden evitar al promover una cultura de responsabilidad en el autocuidado y difundir medidas preventivas al alcance de toda la población.

El urgenciólogo del ISSSTE recomendó que durante el trayecto en carretera no se use ni siquiera manos libres, activar el modo silencio en el teléfono y colocarlo fuera del alcance del piloto para no usarlo.

En caso de ser estrictamente necesario comunicarse por celular, orillarse y estacionarse para hacerlo, y si se viaja acompañado, lo mejor es que el copiloto u otro pasajero se encargue de contestar o hacer llamadas y mensajes.