Uso de cubrebocas obligatorio puede ser coercitivo, dice López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell Ramírez, durante la conferencia para informar sobre la pandemia a causa de Covid-19, indicó sobre el uso del cubrebocas, que a través de medidas de control sanitario obligatorio donde se hace responsable a una persona de lo que le ocurre a los demás se establece coerción por parte de la fuerza del Estado.

"No necesariamente de la fuerza pública, la policía o algún otro cuerpo de seguridad, puede ser una sanción administrativa como una multa de más de 40 mil pesos. Y eso en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad por actos de violación de los derechos humanos por una violencia social muy lamentable, puede resultar en el enorme riesgo de abusar de los derechos humanos", precisó el subsecretario.

Esto al realizar una cronología sobre su postura como científico sobre el uso del cubrebocas, donde el funcionario federal trajo a colación 16 de sus intervenciones en las conferencias, más un video divulgado en redes sociales, donde hace referencia sobre su postura en la relación al uso de este artículo.

El recuento López Gatell inició el 11 de abril y finalizó el 5 de agosto, donde reiteró que el uso del cubrebocas puede ayudar, pero no sustituye el resto de las medidas de sanidad y el quedarse en casa.

El subsecretario comentó sobre la iniciativa de ley que se presentó en congreso en el estado de Colima donde se pide legislar el carácter obligatorio del uso del cubreboca en la entidad y su incumpliento con una multa de 40 mil pesos.

"Las medidas de control epidémico para Sars-Cov2, para la epidemia de Covid, que el gobierno de México dispuso fueron cuidadosamente analizadas para que al tiempo que fueran útiles, ya sea por su carácter masivo, ya sea por su carácter instrumental dirigido, como la contención de la que hablamos ayer, al tiempo que lo lográramos se cuidaran el respeto a los derechos humanos", explicó el funcionario.

Recordó que en una localidad ya se presentó el caso donde en un operativo local, resultó la defunción de una persona por un abuso de la fuerza pública, invocando que no había cumplido con el uso obligatorio del uso del cubrebocas.

Enfatizó que el uso del cubrebocas es recomendable sobre todo en las áreas donde hay muchas personas concentradas, como el transporte público, pero no debe tomarse como medida principal que garantice el no contagiarse de Covid-19.