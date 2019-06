"Usted no nos representa", reviran purépechas a Jesusa Rodríguez

La senadora Jesusa Rodríguez compartió ayer un video a través de Twitter en el que dijo que es momento de que México mire a los grandes artistas nacionales y que han aportado a la cultura del país.

La legisladora indicó en el video: "Es hora de que ya el México imaginario voltee a ver a los excluidos de siempre, el enorme México profundo que es nuestro sustento. A los grandes artistas que están ahí y que nos han dado la cultura de México".

La publicación generó reacciones de decenas de usuarios de la red social, aunque la que destacó entre ellos fue la de la cuenta de Twitter de la Unión de Pueblos y Comunidades Purépechas, que indicó que no los representaba la servidora pública.

"Los pueblos originarios necesitamos territorio para existir culturalmente. Usted no nos representa, deje de usurpar la palabra de los pueblos", indicó.

En el clip la senadora impulsó el hashtag #DefiendoElArteMexicano, el cual no se posicionó en las búsquedas de Twitter como el #YTúQuéHicisteConElFonca con el que creadores como Fernanda Melchor, Ave Barrera y Antonio Malpica demostraron los logros que obtuvieron con el apoyo del Fonca, estímulo que, a consideración de Jesusa Rodríguez, debería desaparecer.