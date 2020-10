Usted senador, no nos llega ni a los talones: madre de desaparecida

Margarita López López, defensora de Derechos Humanos estalló contra el senador de Morena, José Alejandro Peña Villa, luego de que este tomara una llamada telefónica mientras otra mujer le imploraba que su partido no desapareciera los fideicomisos para dar apoyo a las víctimas de la violencia.

En medio de la reunión entre senadores del PAN, MC y Morena con madres de personas desaparecidas, defensoras de derechos humanos y víctimas de la violencia, López López estalló en cólera luego de que el legislador tomó una llamada. "Si mi hijo fuera de un senador, creo que no estaría aquí pidiendo que no desaparezcan los fideicomisos", señalaba Elvira Ramírez, de Reynosa, Tamaulipas, mientras relataba su caso. Fue en ese momento cuando el legislador contestó su teléfono. "A ver, compañera, que el senador tiene una llamada muy importante", interrumpió la defensora de DDHH. "Ahorita te contesto, estoy en una cosa", señaló Peña Villa luego de ser descubierto en la falta. Colgó apresuradamente "usted senador, no nos llega ni a los tobillos", le reclamó López López, "porque ustedes nada más se han postulado, nosotras estamos arriesgando el pellejo para ir a buscar a nuestros familiares".

El senador lamentó que no hayan estado en la sala más compañeros suyos para escuchar a las víctimas, dijo que va a hacer conocer la postura a los demás integrantes del grupo parlamentario de Morena, y les pidió que no se condujeran de manera agresiva "Yo no voy a incidir, no puedo comprometerme a saber cuál va a ser el voto de los compañeros. Estoy aquí por atención a ustedes y lo que hice fue ver si podían llegar otros compañeros o compañeras. Sí le puse atención a la señora", se disculpó.

Yadira González, quien busca a su hermano desde hace más de 10 años y fundó la organización Desaparecidos Justicia Querétaro, cuestionó a Peña Villa que en la sala no hayan participado más senadores de Morena; el objetivo de las madres es evitar que la ley pase sin análisis previo en "fast track" como sí ocurrió en la Cámara de Diputados. "Hemos estado buscando una reunión con su grupo parlamentario. Queremos evitar que pase está ley sin ningún análisis previo. Cómo ocurrió en la Cámara de Diputados. Ya sabemos de qué se trata, lo que queremos evitar es que lo aprueben sin un análisis previo".

"Aquí debería estar Nestora Salgado. Dándole la cara a sus compañeras porque nos traicionaron. Ella también es una víctima, pero nos traicionó y nos dio la espalda".