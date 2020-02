Usuaria de Uber aplica vieja leyenda urbana para no pagar viaje

Una joven de Monterrey, Nuevo León, fingió ser un fantasma para evitar el pago de un viaje en Uber, según relató el conductor Marcos Israel Sauceda a través de sus redes sociales.

En entrevista telefónica con EL UNIVERSAL, Marcos Sauceda contó que la joven aparentaba una edad de 17 o 18 años. Refirió que la recogió alrededor de las 22:30 y empezó el recorrido hacia un domicilio de la colonia Moderna.

"Desde el principio ella iba muy nerviosa. El viaje fue de 87 pesos. Cuando llegamos se bajó y me dijo que iba por el dinero", relató.

Indicó que la pasajera entró al domicilio mientras la esperó por casi 10 minutos, "hasta que salió una señora y me dijo que si buscaba a alguien".

El chofer de la aplicación describió a la joven y explicó la situación a la mujer, quien respondió que era su hija fallecida cuatro años antes y que no era la primera vez que un conductor la veía.

"Yo llevo dos años en Uber y nunca me había pasado algo así. Me dejó anonadado", dijo el chofer, quien decidió tomarlo con humor y no cobró el viaje.

"Sí solté una carcajada porque la experiencia fue muy divertida, pero uno está trabajando para ganarse y la vida y por eso pediría a la gente que ya no lo haga", apuntó.

Sobre los comentarios y reacciones a la historia, Marcos confesó que no esperaba la repercusión. "Vi que tuvo impacto en Perú, Colombia, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos", dijo.

El relato del conductor hace referencia a la leyenda urbana de la "autoestopista fantasma", que habla sobre una mujer que camina sola por la calle y detiene a los automovilistas para pedirles que la lleven a su destino.

Cuando uno accede, ella sube y el viaje transcurre en silencio durante algunos minutos, hasta que el conductor se da cuenta de que la pasajera ya no está. Finalmente, este habla con algún trabajador de un negocio cercano y se entera de que la mujer había muerto en un accidente automovilístico.