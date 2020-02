Usuarios en redes aclaman a mujer que entregó a presuntos feminicidas de Fátima

Esta tarde de viernes, en el marco del traslado de Mario Alberto y Giovana, los presuntos feminicidas de Fátima, de Atizapán de Zaragoza a la Ciudad de México, usuarios en redes sociales colocaron en trending topic a Irma, la tía del detenido.

"Escucho el testimonio de doña Irma, la señora que entregó a los asesinos de Fátima. Ella es y será un ejemplo para la sociedad. Tanta coherencia en su pensamiento, palabras y acciones, la prueba de que la educación no necesariamente va de la mano con el dinero y la escolaridad", escribió una cibernauta identificada como @taruguetes.

En tanto, otro usuario de nombre @ToonnyyPantoja escribió: "Acabo de leer lo que hizo doña Irma. Alguien de escasos recursos, con un deber cívico brutal y un desinterés por lo material que roza en lo increíble. Todo lo diferente al político promedio mexicano que solapa familiares, qe (que) merecen cárcel y un enfermo interés por dinero y poder".

En cambio, los titulares de otras cuentas escribieron que la mujer debe recibir la recompensa por entregar a los presuntos feminicidas de la menor.

"A doña Irma el gobierno la tiene que tratar como testigo protegido, ella es un ejemplo de buenos valores y civilidad, hospitalidad, honestidad y solidaridad, no cualquiera en estos tiempos. Que le den su $$$", redactó una usuaria de nombre @luceroypinto.

Incluso hubo personas que la propusieron para ocupar el cargo de presidente: "Doña Irma, ejemplo de la verdadera 'honestidad valiente', integridad, valores, y no tiene doctorados en Harvard. #DoñaIrmaParaPresidente", escribió @gabrieldevops.

La periodista Areli Paz reaccionó en esta red social a la publicación de EL UNIVERSAL sobre la nota acerca del testimonio de la mujer, escribiendo: "Ahora Irma necesita ser protegida", a lo que el expresidente Felipe Calderón reviró: "¡Y que le den la recompensa!".