Va 4T contra partidos; busca reducirles 44.4% de recursos

En busca de otorgarle más recursos al gobierno federal para destinarlos al sector Salud o para su operación en 2021, el grupo parlamentario de Morena ahora presentó una reforma constitucional para arrancarle 2 mil 334 millones de pesos a los partidos políticos para el año que entra.

La iniciativa del diputado Ulises García plantea modificar el artículo 41 de la Constitución y reducir 44.46% los recursos recibidos por los partidos políticos, para que en lugar de recibir 5 mil 250 millones 952 mil pesos, solamente se les otorguen 2 mil 916 millones 505 mil pesos.

Cabe recordar que en diciembre pasado, Morena presentó un dictamen para recortar a los partidos políticos 50% del financiamiento público; el documento planteaba modificar la fórmula para el cálculo de los montos de financiamiento, y bajar de 65% a 32.5% el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a considerar para fijar las cifras.

Actualmente, la Constitución establece que el financiamiento para las actividades ordinarias de los partidos debe fijarse anualmente, multiplicando el número de personas inscritas en el Padrón Electoral por 65% del valor diario de la UMA.

Del resultante, 30% se distribuirá de manera igualitaria entre todos los partidos y 70% restante se repartirá de acuerdo con el porcentaje obtenido en la elección de diputaciones anterior.

Sin embargo, esta propuesta no generó consenso y no alcanzó la mayoría calificada en el pleno de la Cámara de Diputados, es decir, el voto a favor de las dos terceras partes de los diputados presentes, por lo que fue desechado el dictamen.

Propuesta actual

Después de esto, el pasado jueves el diputado Ulises García presentó su iniciativa en la que plantea bajar de 65% a 60% y describe que para la creación de esta fórmula se tomaron en cuenta diversos aspectos, por ejemplo, los votos válidos emitidos de la última elección de diputados de mayoría relativa, idea retomada de modelos internacionales de financiamiento a partidos políticos, como España, Guatemala, Argentina, Brasil, Chile y Honduras.

Además, modificar el porcentaje del UMA, al hacer el cálculo, nos damos cuenta que se estaría haciendo un ahorro de 2 mil 334 millones 446 mil 902 pesos.

"De esta forma se estaría reduciendo un total de 44.46% del total de los recursos a los partidos políticos y se promovería el principio de más recursos a cambio de una mayor votación.

"Una reforma de este modo impulsaría a los partidos políticos a repensar su actuar; además, sería un estímulo para comprometerse con la ciudadanía. Actualmente la mayoría de los partidos puede llegar a decepcionar a la mayoría de sus votantes y esto ha traído como consecuencia la pérdida de confianza en los partidos políticos y en las instituciones".

Explicó que esta reforma no solo es de índole presupuestal, sino que servirá para mejorar el proceso democrático. Dijo que lamentablemente el tema de participación ciudadana en nuestro país aún no es tomado con mucha importancia, y es que cada vez que pasan elecciones federales e incluso locales, se ve que la gente prefiere no ir a votar, pues muestran desinterés, lo que es un indicio del hartazgo ante el sistema electoral.

Agregó que el compromiso a través del voto es lo que los partidos políticos deben tener como principio y es por eso que realizar este tipo de modificaciones a la Carta Magna concreta una de las propuestas más demandadas por la sociedad. En esencia, esta iniciativa es importante para la 4T debido a que propone la austeridad en materia de financiamiento a partidos políticos, dijo.