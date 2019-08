Va 71% de avance en sistemas locales anticorrupción: Inai

Sólo 23 entidades federativas han cumplido con la adecuación legislativa para conformar los Sistemas Locales Anticorrupción, así como con la integración de las instancias estipuladas en la ley, esto representa un avance del 71.8, denunció Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El acceso a la información es una herramienta efectiva para combatir, visibilizar y modificar las causas del fenómeno de la corrupción, aseveró la comisionada al participar en la inauguración del foro "Sistemas Anticorrupción. Retos, Perspectivas y Experiencias".

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, México está ubicado en la posición 138 de 180 países, junto con Guinea, Irán, Líbano, Papúa Nueva Guinea y Rusia. "Resulta vital el acercar la información que dé cuenta sobre las acciones del gobierno, ofrecer información confiable, oportuna y relevante que justifique las decisiones públicas, a fin de que los ciudadanos utilicen estos insumos para identificar y pedir que se sancionen las prácticas indebidas de las autoridades", subrayó Ibarra Cadena.

En el evento organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info), se expuso que, si bien en el país hay avances importantes, aún existen muchos pendientes para la aplicación de las estrategias para el combate a la corrupción.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) establece que todas las entidades federativas debían cumplir, a más tardar el 18 de julio de 2017, con las modificaciones legislativas pertinentes para conformar su Sistema Local Anticorrupción.

A inicios del este mes el seguimiento a los Sistemas Locales reporta, cuatro entidades federativas no habían concluido con la adecuación legislativa en la materia; dos, no cuentan con Comité de Participación Ciudadana; en tres, no se había nombrado al fiscal anticorrupción, y cinco, carecen de la Secretaría Ejecutiva. Blanca Lilia Ibarra planteó que la corrupción representa uno de los problemas sistémicos y estructurales más apremiantes del país, por lo que en su combate deben converger los esfuerzos de las instituciones y los ciudadanos.