Va FGJ-CDMX por exprocurador Rodolfo Ríos Garza por el caso Gutiérrez de la Torre

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), dio a conocer que abrió una carpeta de investigación en la Unidad de Asuntos Internos, por diversas irregularidades que derivaron en el ejercicio de la no acción penal en contra de, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, la indagatoria realizada por especialistas, encontró una serie de irregularidades en el trabajo que hicieron funcionarios de la antigua Procuraduría Local.

Lo que afectaron la impartición de justicia contra las víctimas del caso mencionado, quienes en su momento acusaron del delito de trata de personas a, Gutiérrez de la Torre. De manera extraoficial se dio a conocer que los funcionarios investigados son de primer nivel, de entre los que destacan; el entonces procurador, Rodolfo Ríos Garza, la Fiscal de Asuntos Especiales, Margarita Vázquez.

Así como quien fuera el Director de Servicios Especiales, Rodolfo Rojo Urquieta, el Jefe de Policía de Investigación (PDI), Raúl Peralta Alvarado y el Coordinación de asesores del Procurador, Erasmo de León, esos funcionarios según los primeros avances en la investigación, avalaron los trabajos realizados en el 2015, que derivo en la exoneración del imputado, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

"Lo anterior, al quedar en evidencia la investigación deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia en la que se llevaron a cabo diligencias que no se encontraban apegadas a derecho. De esta forma, la Fiscalía combate la impunidad y se compromete en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas".

La impunidad invita a la repetición y alienta al crimen. Combatirla significa aproximar la justicia que fue negada por actos u omisiones de los servidores públicos responsables de la entonces procuraduría. Buena parte de los justos reclamos sociales y del movimiento de las mujeres es por la impunidad y la falta de acción de las instituciones para proteger a las mujeres y castigar la violencia que se ejerce en su contra", comentó la fiscal, Ernestina Godoy, en co gerencia de presas virtual.