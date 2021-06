Va por México, a "años luz" de ser una oposición competitiva: Madero

Tras calificar como "decepcionantes" los resultados de la coalición Va por México en las elecciones del 6 de junio, el senador Gustavo Madero afirmó que el bloque PAN-PRI-PRD está "a años luz" de ser una oposición competitiva que gane y convenza porque carece de un proyecto.

En conferencia de prensa, el legislador panista advirtió que la alianza opositora es muy débil, muy frágil y muy endeble, ya que no basta con ser "anti algo", lo que no alcanzó para la aspiración legítima de construir una mayoría en el Congreso.

"Necesitamos hacer un acto de autocrítica, de corrección de los datos que tenemos para resolver los déficits que tuvimos en la pasada elección. La alianza fue una yuxtaposición de partidos y no la construcción de una propuesta unificada, con una visión, con una identidad, un vocero, un liderazgo, y solamente se fincó en capitalizar el odio y el miedo que se le tiene a Andrés Manuel (López Obrador) y a la 4T", puntualizó.

Madero propuso construir un proyecto de la mano de los ciudadanos y dejar a un lado las ambiciones personales. En este sentido, criticó la falta de liderazgo en la coalición Va por México.

"Si metes en una licuadora a Marko Cortés, Alito (Alejandro Moreno) y a (Jesús) Zambrano y dices: de aquí voy a sacar a Supermán para salvar a México, más bien saldría un Frankenstein".

Además, lamentó que la alianza se enfocara en el adjetivo y no lo sustantivo, pues se organizó más para sumar estructuras que para hacer un proyecto unificado.

"Este es el gran yerro, la gran omisión, la gran falta que tiene es que lo único que hicieron fue ingeniería electoral, aritmética, cuentas, sumas, de donde podían juntos sumando sus ejércitos, sus estructuras, sus simpatizantes, podían obtener un mayor número de votos", pero solo lograron aumentar 27 curules en la Cámara de Diputados, lo que es muy poco.

El senador por Chihuahua señaló esos triunfos "son muy frágiles, muy volátiles, no son nuestros", porque surgieron del rechazo a la 4T y al presidente de la República y no por las propuestas de la alianza opositora.

"Si Morena corrige esto ya no vamos a poder contar tener esos votos, porque no votaron por el PAN, el PRI o el PRD o por nuestros candidatos, votaron porque no querían que ganara la 4T", alertó.

Remarcó que parte de la debilidad de la alianza opositora se debió a que el PRI está "en vías de extinción" y el PRD "que ya ni cuenta y está a punto de perder el registro".

Pese a ello, dijo que en la nueva legislatura, los tres partidos se deben fijar los temas que les interesan y conformar un monolito, un bloque sólido, ya que si bien no cuentan con una mayoría, sí tienen poder de veto.

"Lo primero es construir un proyecto de contención, qué es lo que le vamos a parar los tacos a Morena y a su presidente, en dónde nos vamos a mantener sólidos y unidos como un bloque, un monolito inquebrable".

En otros temas, Gustavo Madero se pronunció en contra de la posibilidad de que Marko Cortés se reelija al frente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, pues sería una victoria "pírrica" y condenar al partido a la mediocridad. Sin embargo, reconoció que lo importante no son las personas, sino el proyecto.

Sobre el escándalo por la tragedia de la Línea 12, afirmó que este asunto ya golpeó a Morena y lo va a seguir golpeando en sus entrañas y en su futuro, "es de los principales aliados que tuvimos en esta elección, la sacudida de conciencia que generó esta desgracia".

Dijo que todavía hay muchos esqueletos en el clóset de Morena y mucha corrupción, que van a salir a la luz pública, y habrá que ver cómo va a administrar el gobierno federal los costos enormes.

"Va a tener que ver a quién protege y a quién descobija", pues las luchas intestinas de Morena ya están generando fricciones que tienen daños estructurales a su proyecto futuro.