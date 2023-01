Va por México renace... y también las diferencias

A-AA+

Este jueves renació la coalición nacional Va por México tras la ruptura que desencadenó el impulso de una reforma del PRI para mantener al Ejército en las calles hasta 2028. Sin embargo, resurgió con divisiones y entre señalamientos de reparto de cuotas.

Lo anterior luego de que, tal como adelantó EL UNIVERSAL, las dirigencias confirmaron que el PRI será el que designe a los candidatos para las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, mientras que el PAN llevará el proceso de selección de las candidaturas a la Presidencia de la República y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, motivo por el que el PRD denunció que se avaló un "acuerdo bilateral" sin su consentimiento.

"Se acordó que para el proceso electoral 2023 en el Estado de México y Coahuila será el Partido Revolucionario Institucional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas. Lo hará bajo sus reglas democráticas estatutarias", explicó el líder panista, Marko Cortés, en conferencia de prensa.

El líder albiazul agregó que, considerando que el PRI designará las dos gubernaturas de 2023, "Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional acordaron que para la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la CDMX será el Partido Acción Nacional el responsable de llevar el proceso de definición de las candidaturas bajo sus reglas democráticas estatutarias".

Los anuncios generaron la molestia del PRD, cuyo dirigente nacional, Jesús Zambrano, denunció exclusión en el acuerdo para las elecciones de 2024.

"Ese es un acuerdo que hicieron ellos bilateralmente, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Para que quede claro, es un acuerdo bilateral de ellos, no podemos aceptar esto a menos que la sociedad civil en un pronunciamiento dijera 'aceptamos esas reglas'", puntualizó.

El líder del sol azteca aseveró que no están de acuerdo, porque la determinación no debe venir desde cúpulas partidistas, sino de manera compartida con la sociedad civil.

"Sería un grave error estratégico que una decisión tan importante para el país sea asumida directamente por las cúpulas partidistas. No se trata de repartir cuotas de poder, de candidaturas, de decir, 'ah, como a ti te tocaron estas candidaturas en el 24, yo voy a llevar las principales'. Somos una coalición de tres fuerzas políticas, pero una coalición que debe contar con el respaldo de la sociedad civil. Sólo así podremos ganar. Si no tomamos esta ruta estaremos anunciando una derrota", expresó.

Por su parte, el presidente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas aseguró que el pacto para definir candidaturas para 2023 y 2024 no implica que serán postulados, de facto, perfiles priistas o panistas.

"Vamos a precisar: no es designación. Hay que ser muy claros, nada se va a imponer para construir la mejor alianza en Coahuila y el Estado de México y en 2024. El procedimiento es para que el PAN designe la candidatura y conduzca el proceso", apuntó.

Dijo que los perfiles no necesariamente deben tener militancia partidista, ya que puede ser un candidato de la sociedad civil; sin embargo, fuentes de esos partidos confirmaron que, al menos para 2023, los candidatos serán los priistas, para el Estado de México, Alejandra del Moral y, para Coahuila, Manolo Jiménez.

Moreno Cárdenas aseguró que las diferencias que surgieron a raíz de la reforma militar "ya quedaron superadas"; sin embargo, mientras que el priista aseveró que "los tres partidos están más firmes y unidos que nunca", Zambrano aclaró que "si hay imposición" en 2024 "tomaremos una decisión en su momento.

"Ahorita nosotros seguimos trabajando para que siga la alianza, caminaremos en 2023 y ya veremos en 2024. ¿Para qué adelantamos vísperas? Seguiremos hablando y platicando", indicó.

Como parte del acuerdo, se determinó que la alianza irá ligada a una coalición legislativa en la Cámara de Diputados y el Senado para que en el Congreso "votemos juntos a favor o votemos juntos en contra, garantizando lo más favorable del país".