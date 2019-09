Va PRI por despenalización de la marihuana con fines terapéuticos

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscará desde el Legislativo impulsar la despenalización del consumo de la marihuana y el uso de otras drogas con fines terapéuticos. Se trata, dijo el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, de promover una discusión desde el Legislativo y no permitir que sea el Poder Judicial quien tome las decisiones.

En el marco de la 48 sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional, el senador expuso lo que será la agenda priista en la Cámara Alta.

"El partido moderno que somos y queremos ser no puede permitir que una sola decisión vaya construyendo la vida institucional de México. Me refiero fundamentalmente a legislar para que no sean los jueces quienes tomen decisiones que le correspondería tomar al Poder Legislativo. Por eso, sin dudarlo, sin temores, con propósitos firmes, con amplio criterio, vamos a impulsar una abierta discusión para la despenalización efectiva del consumo de la marihuana y de otras drogas y su uso con fines terapéuticos", exclamó.

Ramírez Marín dijo que también se centrarán en defender programas sociales y no se sigan eliminando como las estancias infantiles.

Advirtió que la iniciativa de revocación de mandato no será apoyada por el PRI. Por su parte, el diputado Ernesto Nemer subrayó que desde la Cámara de Diputados se defenderá a las mujeres, entre otros temas.