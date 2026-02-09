Va Saúl Monreal por el gobierno de Zacatecas

Ciudad de México.- El senador por Morena, Saúl Monreal Ávila, anunció ante simpatizantes que buscará la candidatura al gobierno de Zacatecas, pese a que su partido prohíbe el "nepotismo electoral".

Al encabezar una asamblea para definir la ruta para lograr la gubernatura, el legislador, hermano del actual gobernador David Monreal, aseguró que ningún estatuto puede estar por encima de lo que decida la gente.

"Hoy muchos quieren hacerles creer que ya todo está decidido, que ya nos bajaron, que ya hay candidato o candidata, pero quiero que quede claro: en este momento no hay nada para nadie. Mienten quienes dicen que todo está definido, lo único que buscan es confundir a la militancia y engañar al pueblo de Zacatecas", denunció.

Al estilo morenista, consultó a mano alzada a los asistentes a la asamblea si quieren que busque la gubernatura o que desista en su intento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hoy quiero preguntarles: ¿qué hacemos?, ¿luchamos o le paramos? Que levante la mano quien quiera que nos paremos. Que levante la mano quien quiera que sigamos y que luchemos".

Todos levantaron la mano para pedir que continúe. "Yo voy hasta donde ustedes quieren que vaya", resaltó.

Saúl Monreal hizo un llamado a la dirigencia de Morena para que escuche al pueblo y no ponga en riesgo el triunfo de su partido en las elecciones del próximo año.