Vaca provoca accidente carretero; mueren 4 personas calcinadas

La noche del miércoles se registró un accidente carretero que dejó cuatro personas sin vida, cuando el conductor de un tracto camión que enganchaba una caja seca y resultó lesionado, invadió el carril contrario para no impactar una vaca, que al final también murió en el percance, informó Protección Civil del Estado.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 143 de la autopista Monterrey-Reynosa, en jurisdicción de General Bravo, cuando supuestamente una vaca se le atravesó al trailero, José Balaam Muro, de 34 años de edad, originario de Reynosa Tamaulipas.

Presuntamente el conductor el vehículo pesado, invadió el carril contrario para no impactar al bovino; pero en la maniobra chocó contra un vehículo compacto y una camioneta tipo minivan, provocando que ambas unidades se incendiaran y fueran consumidas por el fuego.

Al arribo de los elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron el deceso de cuatro personas que no pudieron ser identificadas al quedar sus cuerpos completamente calcinados. A orillas de la carretera localizaron sin vida a la vaca que habría propiciado el percance vial.

El conductor del vehículo pesado, quien resultó herido, quedó bajo custodia de elementos de la Guardia Nacional, mientras se realizaba el cierre de la autopista Monterrey-Reynosa en ambos sentidos, a fin de realizar los trabajos para el rescate de los cuerpos y el retiro de las unidades siniestradas.

Elementos de Protección Civil del Estado y de los municipios de General Bravo y Doctor Coss, atendieron el percance y sofocaron el incendio que afectó a las tres unidades participantes en el accidente, descartando riesgos para la población.