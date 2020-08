Vacuna contra Covid-19, como una luz al final del túnel: AMLO

Al asegurar que la pandemia del Covid-19 está bajando y que la vacuna que producirá Argentina y México para hacer frente a este virus podrá dar tranquilidad y certidumbre, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que con base a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en lo que va de agosto se han recuperado 52 mil empleos.

En un video difundido en sus redes sociales, y al hacer un detallado recuento de la pérdida de empleos tras la llegada del coronavirus a México, el titular del Ejecutivo federal pidió a los mexicanos tener fe y confianza de que se saldrá delante de esta situación económica.

"Lo que más contento me tiene es que ya empezamos a recuperar los empleos perdidos. Miren con la pandemia en marzo sólo los inscritos en el seguro social, teníamos en marzo inscritos 20 millones 500 mil trabajadores, antes de la pandemia y la pandemia nos llegó a perder alrededor de un millón de empleos de los inscritos en el IMSS, la economía formal, un millón de empleos, de modo que tenemos hasta ayer 19 millones 548,000 trabajadores inscritos en el IMSS.

"Pero ¿cómo fue la pérdida de este millón de empleos? Si vemos en el año, en enero habíamos ganado 68 mil empleos, en febrero 123 mil viene la pandemia y perdemos 130 mil, en marzo 555 mil en abril, 344 mil en mayo, 83 mil en junio. Todavía el mes pasado, en julio, perdimos casi 4 mil empleos, ya pocos, pero se perdieron, pero miren en lo que va de agosto ya no, ya hemos ganado 52 mil 455 empleos.

"Este es el comportamiento de los empleados ganados en el mes de agosto del 2020 empezamos perdiendo 18 mil el día primero; el día dos, 7 mil; el día tres 263; el día cuatro se recuperaron 18 mil; el día cinco 19 mil; el seis 14 mil.

"En fin ya empezamos a crecer a crecer y ayer ya teníamos acumulados 52 mil 455 empleos formales de trabajadores inscritos al Seguro Social. Este es un buen indicador esto es una señal de que vamos recuperando, tengamos fe, vamos a salir adelante.

Desde la sala "Daniel Cabrera" en Palacio Nacional, el mandatario indicó que, a pesar de la pandemia del coronavirus, "hay buenos datos, hay cifras alentadoras" debido a que, aseguró, el peso se está fortaleciendo y se está apreciando.

"Sólo hemos tenido una devaluación, una depreciación del 8% de peso. Claro antes del Covid, llegamos a tener la moneda más fuerte con relación al dólar, era la moneda que más se apreciaba, pero con el Covid se nos cayó. Sólo el año actual, el año en curso 16% en todo el tiempo que llevamos en el gobierno 7.9, pero bueno ya está a menos de 22 pesos por dólar, llegó a estar a más de 25 pesos por dólar, 21.98. Ahí vamos, avanzando".

"En todo lo que es la recaudación, si comparamos lo que ha ingresado a la hacienda pública este año con lo que con lo que ingresó el año pasado en el último periodo de enero a agosto el año pasado 2 billones 448 mil millones de pesos y este año 2 billones 420 mil millones de pesos, una disminución en términos nominales de 28 mil millones de pesos. A pesar de la pandemia no nos ha ido mal", dijo.

El Ejecutivo federal aseguró que la pandemia del Covid-19, que a la fecha ha causado la muerte de poco más de 55 mil mexicanos, está bajando su intensidad y adelantó que mañana, en su mensaje dominical, hablará en detalle sobre la próxima producción de la vacuna entre México y Argentina, la cual, manifestó, dará tranquilidad y certidumbre.

"Hay buenas noticias, desde luego nos duele mucho que siga causando estragos la pandemia, el Covid-19, pero está bajando su intensidad. También ya se dio a conocer, mañana voy hablar de eso a detalle de que se tiene la posibilidad de contar con una vacuna para enfrentar este virus del Covid-19.

"Esto nos va a dar tranquilidad, nos da certidumbre, es como una luz al final del túnel que indica que ya vamos a salir de esta situación tan lamentable de salud pública", agregó.