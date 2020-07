Vacuna es prioridad en México: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, puntualizó que es una prioridad para México la compra de la vacuna contra el Covid-19, para lo cual se tienen los recursos.

¿El tema de la austeridad no va a afectar para la compra de vacuna?, se le cuestionó.

"No, eso no, es una prioridad, para México es una prioridad. Si están los recursos y tenemos recursos para contingencias", mencionó.

Entrevistado luego de participar en la presentación de los resultados de a FunSalud, Ebrard detalló que existe un esquema para la aplicación de la vacuna, cuando se tenga.

Primero será el personal de Salud, que está en la primera línea de atención.

"Luego la población más susceptible: mayores de edad o los que tienen enfermedades que agravan la situación, y así sucesivamente", detalló.