Vacuna para coronavirus usará misma técnica que combatió la viruela

Un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) quienes trabajaron en el desarrollo de vacunas frente al VIH, el ébola, el zika y el chikungunya estudian la creación de una sustancia para combatir el coronavirus Covid-19.

Los trabajos realizados por el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) consisten en generar vectores virales basados en una modificación del virus Vaccinia o virus vacuna, usado en la eliminación de la viruela.

El laboratorio liderado por el científico Mariano Esteban está elaborando vectores virales que contienen una proteína de la superficie del SARS-CoV-2, en la espera de generar inmunidad en el organismo ante la propagación del virus.

La investigación está inspirada en las primeras secuenciaciones del genoma del virus, optando por emplear la proteína S (Spike), el cual es un alto productor de anticuerpos protectores.

El especialista aseguró que "se han aislado múltiples placas de virus hasta conseguir las que contienen el gen de la proteína S. Queda demostrar que esta proteína es estable y es capaz para inducir la respuesta inmune específica en un modelo animal, incluida la producción de anticuerpos que neutralicen al virus".

Al no emplear el virus SARS-CoV-2 completo, la complejidad experimental es menor a la hora de desarrollar la vacuna.

"Nuestra aproximación usa sólo un componente viral y no el virus completo que es el componente más importante desde el punto de vista inmune y de protección", explicó Mariano Esteban.

Anteriormente el uso del virus Vaccinia logró el desarrollo de vacunas para erradicar el ébola, el zika y el chikungunya. Además, este vector ya cuenta con la autorización de agencias reguladoras como U.S. Food and Drug Administration (FDA) y la European Medicines Agency (EMA).

El científico cree en la efectividad de la vacuna MVA-COVID-19, la cual podría administrarse a todo tipo de población y a cualquier edad incluyendo personas susceptibles con fallas en el sistema inmunológico.