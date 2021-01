Vacunación contra Covid-19 es utilizada con fines electorales: PAN

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, dijo que la vacunación de Covid-19 es utilizada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con fines electorales, y ello explica que se aplique a cuentagotas, en contra de la salud de millones de personas.

Sólo han sido aplicadas 43 mil vacunas y para inmunizar a la población nacional se debe abrir las fronteras para que particulares la importen y administren al público, y que los gobernadores puedan hacerse cargo de inmunizar a sectores de su población, dijo.

Acusó al subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez de "mediocre y soberbio", y exigió que sea cesado o que renuncie, por el alto número de fallecimientos por Covid-19, la saturación de hospitales, contexto en el que salió de vacaciones, mientras el personal de salud ha sacrificado descanso y recreación.

En conferencia de prensa, junto con los coordinadores parlamentarios del PAN, el diputado Juan Carlos Romero Hicks y el senador Mauricio Kuri González, el dirigente nacional panista señaló que López-Gatell ha mostrado su desconexión con la realidad al irse de vacaciones, exhibirse en público, no cubrirse la boca y no guardar sana distancia.

"No sé qué espera [Andrés Manuel López Obrador] para despedirlo [de una responsabilidad] sin dignidad ni autoridad", afirmó el panista michoacano.