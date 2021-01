Vacunarse en EU es acto de sobrevivencia: Salud NL

El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, sugirió a quienes pretendan ir a vacunarse contra Covid-19 en Estados Unidos, que tengan cuidado con todas las restricciones que se han establecido en ese país, para que cumplan con la normativa existente y eviten ser sancionados. Además, agregó que no podría llamarles la atención porque se trata de "un acto de sobrevivencia".

Cuestionado sobre el hecho de que algunas personalidades han ido a inmunizarse a Estado Unidos y lo han presumido en sus redes sociales –entre ellos el conductor de televisión "Pepillo" Origel y el empresario panista, exalcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza–, el doctor De la O reconoció que sabe de personas de la entidad, que "cruzan el charco" para ir a vacunarse.

Sobre el hecho de que, supuestamente, se tiene identificados a quienes han ido a vacunarse y mintieron para tener acceso al biológico, acción que los haría acreedores de una multa de hasta 15 mil dólares, el retiro de la visa y la no aplicación de la segunda dosis, el secretario de Salud dijo que es una acción de supervivencia.

"Ellos quieren sobrevivir, quieren tener una vida lo más normal que se pueda y por eso hacen eso y es algo que no les puedo llamar la atención, es algo de sobrevivencia y pues adelante los que puedan hacerlo", comentó el secretario durante la rueda de prensa de actualización sobre la pandemia de coronavirus.

Manuel de la O señaló: "Sé de algunos casos. Cruzan el charco y van y se vacunan a Estados Unidos, toman un avión privado; algunos tienen domicilio allá y se vacunan en farmacias y otros lugares como hospitales".

Expresó que "obviamente" hay que tener cuidado con todas las restricciones que se tienen en caso de no cumplir con la normativa aplicada en Estados Unidos. Dijo conocer a personas que han ido a inmunizarse y tienen un poder adquisitivo alto, razón por la que se movilizan en avión privado.

Entre quienes han ido a vacunarse al vecino país destaca el empresario panista Mauricio Fernández Garza, que ha sido tres veces alcalde de San Pedro Garza García, y aspira nuevamente a gobernar el municipio.

El pasado 21 de enero, Fernández Garza publicó en su perfil de Facebook, "hoy tuve la oportunidad de ver cómo funciona el proceso de vacunación en Estados Unidos, lo quise ver de cerca para entenderlo y ver cómo están las cosas. Es algo muy sencillo. Aproveché para ponerme la vacuna y conocí a expertos que nos pueden asesorar, así como a proveedores".

Después declaró que estaba en tratos para comprar junto con otras personas, un paquete de un millón 500 mil dosis, para vacunar a todos los residentes de San Pedro Garza García.