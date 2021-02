Vacunas contra Covid-19, ¿se pueden vender en la deep web?

Un estudio identificó 778 listados que navegaban en los mercados de la web oscura (DWM), antes que las vacunas contra el Covid-19 estuvieran disponibles, en los que se comercializaban productos relacionados con el combate a la pandemia, así como equipo de protección personal (EPP), fármacos como la hidroxicloroquina y con el fraude médico, por lo cual un grupo de investigadores ya trabaja en el monitoreo de buscadores ilegales en internet que ofrezca la venta de dosis inmunizantes.

Andrea Baronchelli, científico de datos de la Universidad de Londres, estudió 851 mil 199 listados extraídos de 30 buscadores que pertenecen a la DWM, durante el 1 de enero al 16 de noviembre del año pasado, de los cuales 778 estaban involucrados a negociaciones ilícitas relacionadas con la emergencia sanitaria por el virus del SARS-CoV-2.

Posteriormente, el matemático y su equipo de investigación compararon las tendencias de la venta de estos productos, basados en las estadísticas medidas por los servicios de microblogeo y biblioteca virtual de Twitter y Wikipedia. Entre los hallazgos, publicados con el título de "Dark Web Marketplaces y Covid-19", los autores del artículo destacan la importancia de visitas en páginas como "DarkBay" y "DBay".

El investigador expuso que ambas paginas tuvieron una actividad del 90%, formando parte de la categoría de los 100 mejores sitios que forman parte de la web oscura, gracias a los catálogos en que ofrecen productos específicos del Covid-19.

"También fue frecuentemente accesible durante el período de tiempo monitoreado durante esta investigación, con un tiempo de actividad del 80%, más alto que el tiempo de actividad del 77% de Empire, el mayor DWM global en el momento de escribir este artículo", detalló Baronchelli.

De acuerdo con un estudio de "Nature", la web oscura o deep web son los buscadores que engloban a las páginas que no forman parte de los indexadores tradicionales, que son aquellos que permiten al internauta encontrar una serie de informaciones relacionadas con una palabra clave de interés, como lo es Google. En cambio, la DWM resguarda portales que facilitan el comercio de bienes ilegales, dado a que estos no están regulados. Estos espacios han sido denominados como "la cara oscura de internet".

En consonancia, estas plataformas no ofrecen ninguna protección al usuario, por lo que las redadas policiales y las estafas suelen causar grandes pérdidas monetarias al público que las frecuenta. Sin embargo, la incertidumbre que genera la actividad dentro de la DWM no ha impedido el asentamiento y la incrementación de los mercados de la web oscura.

"Los ciudadanos desinformados expuestos a oleadas de información errónea, como las relacionadas con la hidroxicloroquina, la cloroquina y la azitromicina, pueden verse tentados a comprar en la DWM, exponiéndose así a graves riesgos para la salud", advirtió.

"Además la disponibilidad de productos regulados actualmente en escasez en la economía tradicional socava las regulaciones anti-precios excesivos y las empresas reguladas que venden los mismos productos".

En este contexto, los autores destacaron la importancia del monitoreo constante de la DWM, el cual debe intensificarse especialmente con la aparición de los tratamientos inmunizantes para combatir la sintomatología, ya que en la actualidad, la escasez en la disponibilidad y suministro de las vacunas podría dar lugar a su venta ilegal en este tipo de plataformas.