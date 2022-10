Vale la pena política social y de bienestar pese a corajudos, asegura AMLO

A-AA+

GUAMÚCHIL, Sin., octubre 30 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pese los reclamos de sus opositores conservadores -como el del exmandatario Vicente Fox- con el cambio en la política que ahora es de bienestar se atiende a los necesitados como los adultos mayores, "que vale la pena aguantar, aunque estén corajudos".

Al encabezar la supervisión de los avances del Plan de Salud IMSS-Bienestar en esta comunidad, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que se cuenta con finanzas públicas sanas ya que no se roban el presupuesto como era antes y destacó que el próximo año habrá un aumento de 100 mil millones de pesos para la pensión de los adultos mayores.

"Les doy una buena noticia, aunque no les gustan los conservadores, pero por eso me río, va a aumentar en enero 25% a la pensión, y me río porque ahora se está discutiendo el presupuesto en el Congreso y ¿saben cuánto va a incrementarse el presupuesto? 100 mil millones de pesos para los adultos mayores, ancianos respetables.

"¿Qué pasaba antes? pues se robaban el dinero. Ahora desde luego que los expresidentes ahora Fox, que es el que más se queja, ya no tiene pensión. ¿Saben cuánto les daban a los expresidentes? 5 millones de pesos mensuales, ya se acabó eso; verdad que vale la pena aguantar, aunque estén corajudos", dijo.

Acompañado por el gobernador Rubén Rocha Moya (Morena) y ante las protestas de que se cancele el proyecto de la planta de fertilizantes en el puerto de Topolobampo que se realizaron afuera del evento, el presidente López Obrador manifestó que se requiere de los fertilizantes porque son necesarios para producir alimentos ante la inflación que se tiene el mundo.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que se realizó una consulta en donde la mayoría la avaló, por lo que no fue una imposición.

México tendrá uno de los mejores sistemas de salud del mundo, afirma AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que, aunque lo duden sus opositores conservadores, México tendrá uno de los mejores sistemas de salud del mundo.

Al encabezar la supervisión de los avances del Plan de Salud IMSS-Bienestar en esta comunidad, el jefe del Ejecutivo federal reconoció que la llegada de la pandemia de Covid-19 retrasó el levantar el sistema de salud del país, pero que debido a que la pandemia ha bajado, se iniciará con este compromiso que hizo al inicio de su gobierno.

"Hacemos el compromiso de que va a mejorar todo el sistema de salud. Nos habíamos atrasados, teníamos pensado iniciar desde el principio del gobierno, me tocó al inicio, en 2019 recorrer 80 hospitales del IMSS Bienestar, pero se nos dejó venir desgraciadamente la pandemia y tuvimos que actuar en emergencia, levantar el sistema de salud, conseguir equipos, preparar personal médico, conseguir 250 millones de dosis de vacuna para salvar vidas, y eso nos llevó dos años.

"Ahora afortunadamente ya está bajando la pandemia, y ya decidimos que vamos a levantar el sistema de salud pública, va a ser de los mejores del mundo, aunque lo duden los conservadores, porque es un compromiso", dijo.