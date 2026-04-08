Valencia Salazar se declara culpable en EU

Ciudad de México.- Erick Valencia Salazar, alias "El 85", uno de los fundadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se declaró culpable del cargo de tráfico de cocaína ante la corte federal de Washington, formalizando así su acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

Desde marzo pasado se adelantó que Valencia Salazar había alcanzado un acuerdo para cambiar su declaración a culpable a cambio de beneficios penales, como han hecho otros narcotraficantes mexicanos, entre ellos Ismael "El Mayo" Zambada y Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

"La corte acepta la declaratoria y el acusado es declarado culpable", señala la minuta de la audiencia, encabezada por el juez James Boasberg. Con ello, "El 85" evita ir a juicio.

Queda pendiente la redacción del memorándum que definirá la condena que recibirá el narcotraficante mexicano. La fecha de su sentencia quedó programada para el 31 de julio, a las 11:00 de la mañana, hora local.

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Erick Valencia Salazar fue uno de los 29 narcotraficantes que el gobierno mexicano entregó a Estados Unidos en febrero de 2025.

Estados Unidos lo acusa de importar cocaína desde 2003 y había ofrecido 5 millones de dólares por información que condujera a su captura, tras su salida de prisión, en 2017, derivada de fallas en el proceso.