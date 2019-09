Valientes los de Liga Comunista, fascistas los del PAN: Fernández Noroña

El diputado Gerardo Fernández Noroña sostuvo que los miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre fueron "jóvenes valientes, conscientes, revolucionarios, que se jugaron la vida por la transformación del país", mientras los panistas que votaron por considerarlo persona non grata "son unos rapaces y unos fascistas que quieren acallar nuestros puntos de vista".

La declaración de persona non grata que emitió el Congreso de Nuevo León sobre Fernández Noroña y el historiador Pedro Salmerón no tiene fundamento legal, viola la Constitución y pretende limitar el debate y la libertad de expresión, consideró el legislador federal por el Partido del Trabajo (PT).

El Congreso de esa entidad "no tiene facultades para juzgar la opinión histórica y política de nadie, y mucho menos para censurarla diciendo que es persona non grata", dijo el diputado al calificar de una decisión "cobarde y fascista" de legisladores locales del Partido Acción Nacional (PAN).

Cuestionó que ni siquiera se les haya notificado la decisión que, sostuvo, viola el Artículo uno constitucional, que establece que nadie puede ser discriminado por sus opiniones; el seis y siete, que hablan de la libertad de expresión y manifestación de las ideas, además de que "genera una condición persecutoria y de franca agresión hacia nuestras personas".

El representante del PT en la Cámara de Diputados apuntó, en entrevista con Notimex, que el Congreso neoleonés también viola los artículos 14 y 20 de la carta magna, que establece que "para ser juzgado debes ser escuchado en tu defensa, además de que (el Congreso local) no es un juzgado ni es ninguna Corte ni nada, no tiene atribuciones de nada".

Asimismo, abundó, se viola el Artículo 61 constitucional que de manera tajante establece que ningún diputado o senador puede ser reconvenido bajo ninguna circunstancia, ni juzgado por sus opiniones.

Fernández Noroña reivindicó "el pasado histórico de la lucha guerrillera" pues, en su opinión, los integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre fueron "jóvenes valientes, conscientes, revolucionarios, que se jugaron la vida por la transformación del país".

El diputado federal defendió su derecho a opinar y comparó la situación con la tauromaquia: "a mí no me gustan los toros, pero nadie podría decir en su sano juicio que un torero no es un valiente, más allá de que alucine, censure y esté convencido que se debe desaparecer la práctica del toreo".

Consideró que los panistas, quienes aprobaron la declaración de personas non gratas, "son unos rapaces y unos fascistas que quieren acallar nuestros puntos de vista.

"Para ellos pensar diferente merece la cárcel, merece las persecuciones y los linchamientos mediáticos y merecen que paguen inclusive hasta con tu vida si les dieras oportunidad, es una cosa muy peligrosa", juzgó.

Apuntó que la decisión tomada por el Congreso de Nuevo León, que en un inicio estuvo avalada por legisladores de Morena y la abstención de los del PT, es una situación muy irresponsable, que fue descalificada en la sesión de la Cámara de Diputados y la Junta de Coordinación Política con muy poca difusión en los medios de comunicación.

Anunció que el 2 de octubre acudirá al Congreso de Nuevo León a ofrecer una plática sobre el tema, y no descartó que sea objeto de agresiones, razón por la cual, aseguró, el historiador y director saliente del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), Pedro Salmerón, suspendió su visita "ante el clima de linchamiento que se está haciendo en contra de nuestras personas".

Gerardo Fernández Noroña consideró que fue "un error fuerte" del gobierno ceder en la renuncia de Salmerón, pues "les dieron más alas para que incrementaran sus posiciones intolerantes, fascistas, violatorias de la libertad de expresión y la libertad del ser humano".

Señaló que en el gobierno "fueron solidarios con (José Manuel) Mireles (subdelegado del ISSSTE en Michoacán), que era muy controvertida su declaración; me parece que en el caso de Salmerón no debió haberse cedido".

Desde su punto de vista, quien lea el artículo de Salmerón podrá ver que es muy equilibrado y "habla muy bien de (Eugenio) Garza Sada".