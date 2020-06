Vamos a recuperar la libertad para seguir siendo fraternos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuando finalice la situación de emergencia de la pandemia del Covid-19, los mexicanos recuperarán con plenitud su libertad para seguir siendo fraternos, solidarios y para estar juntos.

En un evento que encabezó en esta comunidad, sin la presencia de personas como medida de sana distancia, pero en donde alrededor de 80 pobladores se apostaron en las inmediaciones del lugar, el mandatario manifestó que "es incómodo" realizar actos sin gente como éste, pero señaló que es por el bien de toda la población y que ya pronto esta situación terminará.

"Voy a seguir recorriendo como siempre los pueblos, ahora así, ni modo, guardando la sana distancia; es incómodo, pero es por nuestro bien, es incómodo porque no nos podemos dar la mano, abrazar, pero tenemos que cuidarnos, pero esto ya va a pasar.

"Vamos a recuperar a plenitud nuestra libertad para seguir siendo fraternos, para seguir siendo solidarios, para seguir estando todos juntos".

El mandatario señaló que respeta a aquellas personas que no estén de acuerdo con las políticas que ha impulsado su gobierno, y su derecho a disentir, pero los exhortó a comprender que no el gobierno no podía seguir al servicio de "una minoría rapaz", mientras el pueblo se empobrecía.

El titular del Ejecutivo federal señaló que México ya no es tierra de conquista y no podrán venir "los potentados" extranjeros a saquear al país, puesto que la corrupción ya se terminará por completo.

"Hay quienes no están de acuerdo, pero nosotros los respetamos, respetamos el derecho a disentir porque construimos una democracia, no una dictadura. Claro que debe haber oposición, pero ojalá y vayan poco a poco comprendiendo que ya no se podía seguir con lo mismo, que ya el gobierno no podía seguir siendo un comité al servicio solo de una minoría rapaz mientras el pueblo se empobrecía, eso ya de terminó.

"México ya no es tierra de conquista, no es que van a venir potentados de otras naciones, influyentes a saquear a nuestro país. Se acaba la corrupción, se va a terminar, se termina por completo la corrupción, les guste o no les guste, lo quieran o no lo quieran. ¡Me canso ganso, se acaba la corrupción!", dijo.

El presidente informó que en el programa "Sembrando Vida" se han creado más de 408 mil empleos, lo cual comparó que "si se viniera a Veracruz toda la fábrica automotriz de Ford, no se generarían, si viniera de Estados Unidos a instalar las plantas de Ford a Veracruz, no se generarían los 68 mil empleos en 160 mil hectáreas que está generado "Sembrando Vida" en Veracruz".

En este sentido, María Luisa Albores, secretaria de Bienestar aseguró que "Sembrando Vida" es el programa de reforestación social más grande en la historia de México, en los que se generarán 430 mil empleos permanentes, y donde "hoy se tiene un avance de 95%, con 408 mil sembradoras y sembradores en el programa y recuperaremos una cobertura forestal de un millón 75 mil de hectáreas".