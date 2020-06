Vamos a seguir enfrentando a la delincuencia y a la pandemia; y vamos a salir de la crisis: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y con el apoyo que su Gobierno está dando a los sectores más pobres, pronto habrá una recuperación de la economía mexicana, la cual se ha visto afectada por la pandemia.

"Con las intervenciones que estamos haciendo, de apoyar directamente a la gente de abajo, no de arriba, no a las empresas, que no está mal apoyarlas, lo que pasa es que hay muchos abusos cuando se aplica esa estrategia, habrá una recuperación de la economía", dijo el Presidente en un video desde Palacio Nacional como adelanto de su Informe del 1 de julio.

De acuerdo con López Obrador, quien este martes cumplirá dos años de haber ganado la elección presidencial, los objetivos en materia económica se están cumpliendo y la recuperación será en forma de "V" y no de "L" como aseguran algunos analistas.

"Les informo que se está cumpliendo nuestro pronóstico de que se iba a caer en lo económico, como es natural por la pandemia, pero que íbamos a lograr una recuperación rápida de una ´V´ (que es la caída, tocar fondo y salir hacia adelante)", señaló. "Algunos analistas piensan que no va a hacer una ´V´ sino una ´L´ (que caímos y que vamos a seguir abajo, con recesión económica), pero afortunadamente no va a hacer así".

El Ejecutivo federal basó su optimismo en las cifras de empleo formal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

"En abril se perdieron 555 mil empleos de los trabajadores inscritos en el IMMS; en mayo la pérdida fue menor, se redujo a 345 mil empleos, y en lo que va de junio, de acuerdo a datos preliminares, ya sólo son 70 mil empleos", destacó. "Los datos me indican que en julio no vamos a perder empleos, que si no crece el número de empleos, se va a mantener, es decir, vamos a mantener 19 millones 500 mil trabajadores inscritos en el IMSS. Si no aumentamos en julio los empleos en julio, será en agosto".

Detalló que su Gobierno continuará con la misma estrategia para reactivar la economía: el apoyo a los más pobres.

"Vamos a destinar los apoyos abajo, de manera directa, a seguir entregando créditos a pequeñas empresas familiares de la economía formal e informal", aseguró.

Sobre el T-MEC, que este 1 de julio entra en vigor en México, Estados Unidos y Canadá en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Presidente afirmó que también será positivo y entrará en un momento oportuno para la economía del país.

"Todo esto se complementa con la entrada en vigor del T-MEC, el día 1 de julio de la semana pronta. Entra en un momento muy oportuno porque esto va a significar más inversiones y empleos para México, y nos va a apoyar mucho en la recuperación de la economía".

Dijo que en Estados Unidos están destinando muchos recursos para salir de la crisis y no caer en una recesión. "Ellos lo hacen más apoyando a los de arriba, aunque ya también de manera directa a los de abajo, pero no como nosotros".

Al destacar que Estados Unidos está destinando 3 billones de dólares para la recuperación, el Presiente aseguró que esto ayudará a los 34 millones de mexicanos que viven en ese país.

"Esto nos ayuda porque le estoy dando seguimiento del comportamiento de las remesas. Tengo mi cálculo que en este semestre, el incremento va a llegar al 10 por ciento, a pesar de la crisis económica y de la pandemia", dijo.

El Presidente destacó que México saldrá adelante y que juntos "vamos a seguir enfrentando la pandemia y a la delincuencia para garantizar la paz y garantizar la seguridad del pueblo".